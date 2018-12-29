在BAT刚刚出发的领域 航天云网已经默默做了个中国第一

柴旭东 （《中国经济周刊》记者 胡巍 摄）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 孙冰） “航天云网作为第一个中国工业互联网，非常自豪能在这样的历史阶段，围绕企业上云、企业数字化、智能化转型做出了一些贡献。”12月29日，航天云网总经理柴旭东在第十七届中国经济论坛上表示。此次论坛由人民日报指导、《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟联合主办，主题为“新工业革命与高质量发展”。

由中国航天科工集团有限公司于2015年6月组建的航天云网科技发展有限责任公司，打造了我国第一个工业互联网。就在本月，航天云网刚刚获评了人民日报“改革开放40年·40个第一”。

工业互联网、to B、产业互联网、互联网下半场……这些都是这个寒冬中，最热的经济商业话题。虽然这些话题早就存在，只是现在因为BAT等互联网公司的高调杀入而成为“显学”，但实际上，很多植根于实体经济的公司早就布局于此。在这个BAT们刚刚出发的领域，航天云网其实已经默默做了个中国第一。

作为工业互联网平台领域的“先行者”，柴旭东从航天科工的角度分享了对工业互联网的认识与实践。航天科工是我国战略型新型创新企业，又是高端装备制造型企业。

“我们为什么要做工业互联网？这是基于几个方面的重要原因。首先，多品种、小批量是航天科工生产装备产品的典型特征，因此，对智能制造、柔性制造有先天需求；第二，航天本身是一个工业体系，航天产品高端复杂产品的制造是大协作、大配套，会涉及上千家企业；第三，航天工业要打造开放的工业体系，要更好的军民融合，更优的开展专业能力的布局。”柴旭东说。

在柴旭东看来，航天科工走工业互联网之路，一直都是在这样的内生需求上探索工业互联网与航天科工转型升级如何结合，进而通过工业互联网平台来支撑实现企业的数字化、网络化、智能化的转型。

据悉，举全航天科工之力打造具有自主知识产权的航天云网(INDICS CMSS)工业互联网平台，面向社会企业提供智能制造、协同制造、云制造服务，推进“互联网 先进制造业”发展，构建“制造与服务结合、线上与线下结合、创新与创业结合”制造业新业态。

经过3年多时间的快速成长，航天云网目前已具备设备管理、研发设计、运营管理、生产执行、产品全生命周期管理、供应链协同、社会化协同制造和创新创业等方面的应用服务能力，成功经验已辐射推广至航空航天装备、高端数控机床和机器人、交通运输、电子电器等行业。

航天云网平台目前注册用户已超过270万户，遍布全球202个国家和地区。平台现已形成数十个基于INDICS CMSS的柔性化生产协同制造及智能化改造应用实践案例，普遍缩减研发设计周期30%—45%，生产效率提高25%—60%，成本降低10%—30%，用工减少30%—60%，实现了工业服务、工业设备和工业产品的社会化集成共享、优化配置和业务协同。航天云网平台功能和应用场景逐步完善，企业经营规模和经济效益快速攀升。

柴旭东认为，现在工业互联网面临的一大重要挑战就是安全。“工业互联网作为一个平台，只有加上安全、加上数字化解决方案，才能给企业真正实现提质增效、高质量发展。”他说。

(责编：李栋、朱一梵)