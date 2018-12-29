界首市市长何逢阳谈政企关系：不要天天往企业跑，尤其不要往企业食堂跑

何逢阳 （《中国经济周刊》记者 胡巍 摄）

中国经济周刊-经济网讯（记者 宋杰） 全国唯一一个贫困县在创建国家高新区，界首市政府有什么“杀手锏”？

12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。

安徽省界首市市长何逢阳论坛上谈到了政企关系，他说：“企业需要的时候我们要立马出现，企业不需要的时候，我们远在天边。不要天天往企业跑，尤其不要往企业食堂跑。”

界首市是安徽皖北一个县级市，是省级贫困县，今年摘帽。

何逢阳介绍说，这些年在抓脱贫攻坚的同时，界首的产业也实现了比较高质量的发展。过去连续三年，界首的GDP增幅一直是安徽省全省第一，工业增加值、财政支出等主要经济指标都在全省排名第三位，在安徽省制造业10强中排名第五。

界首市的GDP虽然不到200亿，但目前已经有8家院士工作站，9家博士后工作站，其中3家国家级博士后工作站，省级以上各种研发平台50家，全社会研发投入占GDP比重达到2.4%，界首的产业发展质量也因此在逐步提高。

“野百合也有春天，欠发达地区同样也要融入新工业发展的浪潮。”何逢阳说。

他认为，对地方政府来说，最主要的是在做好企业服务上下功夫。

何逢阳在论坛上分享了为企业做好服务经验：

服务企业首先要有态度，要旗帜鲜明地扶持实体经济发展。民营企业家是不是自己人？在地方上就看一点，地方政府愿不愿意把更多的资源交给民营企业家共享，包括财政资金、土地等要素资源。

当然，企业服务要把重点放在政策服务上，不能什么都服务，政府不能管太多，但对政策的理解把控，政府会比企业更敏感一些，因为更多政策是从政府这儿出来的，而且我们现在很多政策制定当中，企业参与政策制定还不够。

为企业服务必须坚持以企业为中心。在界首，不管多大的企业，他们想找书记、市长，从来都是书记、市长去企业，从来没有企业到书记、市长的办公室来。

构建亲清的政商关系，市长跟企业家之间，一定要交朋友，但这种关系一定要纯粹，只是事业上的朋友，不能参杂任何私心杂念。

最后，服务企业不能靠领导的个人热情，还是要形成良好的营商环境，有良好的机制做保障。我们要追求地方资源配置的高效率，资源配置效率高，营商环境就好。

(责编：李栋、朱一梵)