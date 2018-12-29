余晓晖：5G是对工业体系有颠覆性变革的技术

余晓晖 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）
中国经济周刊-经济网讯 （记者 孙冰） “工业互联网是新工业革命的重要支撑，数字化转型是工业互联网的重要基础。”12月29日，工信部工业互联网产业联盟秘书长、中国信通院总工程师余晓晖在第十七届中国经济论坛上表示。此次论坛由人民日报指导、《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟联合主办，主题为“新工业革命与高质量发展”。
数字化转型正在成为全球政府和各行各业企业的共识，在余晓晖看来，中国的工业互联网起步并不晚，而且是比较早的。无论从顶层设计，即国家战略与政策层面，还是产业层面的认识和判断都已经形成了。
“我们与美国、欧洲企业交流的时候，他们很羡慕的一点，中国企业对数字化、互联网技术接受程度非常高，这是中国的特点。中国企业无论是大企业还是中小企业，他们都非常愿意尝试新技术，即使有些数字技术看起来还不够成熟的时候，他们都愿意尝试。”余晓晖说。
余晓晖认为，这与中国工业化时间不是那么长，所以包袱比较少有关。但是，我们仍然有很长的路要走。“中国工业互联网数字化模式创新是特别有亮点、有特色，但我们比较欠缺是在基础技术方面。还有，中国工业过去的要素体系仍然不健全，比如说中小企业信贷问题。但工业互联网提供一种新的可能，可以通过技术平台和技术手段来解决。”他说。
在对中国与美国、欧洲、日本等其他国家工业互联网实践研究中，余晓晖发现，在高度差异性中，又有一些普遍性的规律。比如无论哪个国家，同一行业可能行业特征差异很大，但是总有一些大家面临的痛点和困难是高度一致的。这意味着，我们建立起一套体系，是能够迎接全球发展与技术方向。
余晓晖还特别强调了即将到来的5G时代对工业互联网的巨大推动力。“目前全球有一个共识，5G对于传统的工业体系是特别重要，是能带来颠覆性变革的技术，因为到目前为止整个全球工业体系应用无线技术，我们没有更好的技术可以满足工业性能，但是5G提供了非常大的可能性，所以未来几年当中有很大的变革。”他说。
但余晓晖也提醒大家，不要低估工业互联网发展的资金成本，因为工业互联网需要把云计算、大数据、人工智能等所有技术集成在一起，这都需要巨大的投入和付出。
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