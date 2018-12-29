第十七届中国经济论坛在京举行

（《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

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12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。

论坛以“新工业革命与高质量发展”为主题，来自全国各地的400多位政商学界人士参加了会议。

人民日报社副总编辑方江山，证监会副主席阎庆民，十二届全国人大财经委副主任、中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆等出席论坛并致辞演讲。值得一提的是，著名经济学家厉以宁因身体欠佳不能出席，特别为论坛现场发来了视频演讲。

方江山 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

方江山在开幕式致辞中表示，当前中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展由高速增长转向高质量发展阶段。我国工业发展正转向建设制造强国新阶段，世界经济处于深度调整中，以新产业革命为主要特征，数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合的新工业革命日益兴起、势不可挡，与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。“新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术，成为推进经济社会发展的巨大引擎，是加快产业转型升级的推手，也是高质量发展的抓手。”

证监会副主席阎庆民在论坛上介绍的一组数据为此提供了例证：到2018年11月，新兴行业上市公司已经达到1268家、总市值11.9万亿，占全部市场占比分别为35%、26%。

阎庆民表示，证监会正不断加大对战略性新兴产业的支持力度，积极发挥融资功能，多渠道支持科技创新企业新主体。通过资本市场，来培育支持服务一批新的企业主体。

从数据来看，3560家上市公司里，战略性新兴产业，以先进技术尤其是先进制造业为主的占到35%、市值占到26%。

“目前的格局冰火两重天，半是冰河半是火焰。”黄奇帆在论坛上指出，一方面，近五年传统制造业和服务业规模年均增长率仅仅2%—3%左右；另一方面，与战略新兴制造业有关的产业则以每年10%—15%左右的速度在增长，生产性服务业、服务贸易等战略性新兴服务业则以15%—20%左右的速度在增长，而包括大数据、云计算、人工智能、互联网在内的颠覆性数字产业则以每年25%左右的速度增长。

他认为，如何顺应战略性制造业、服务业和互联网+产业发展趋势，抓住产业发展新机遇，培育产业发展新动能，是每一个现代企业、每一个国家和地区都在认真考虑和规划的事。

厉以宁教授在演讲中强调，当前考虑经济的重点就是在结构性调整。

“中国现在应该做的，是加快现有技术的推广。一方面，需要提高整个技术水平；另一方面，我们最需要的是现代技术和人才。”他提醒说，“如果不用新的生产方式来做，我们在跟其他国家竞争的过程中，仍然会走在后面。”

论坛上，400多位政商学界人士还就工业互联网与新型工业化、军民融合如何催生自主核心技术、金融如何服务实体经济等核心话题展开了讨论。

(责编：李栋、朱一梵)