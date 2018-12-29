中控科技集团创始人褚健： 智能制造最高级别就像无人驾驶一样

褚健 （《中国经济周刊》记者 胡巍 摄）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 周琦） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。在论坛上，中控科技集团创始人褚健教授分享了工业互联网发展的新趋势。

智能制造分成哪五级？

褚健说，流程工业领域几十年前就连上了网，但不是数字化。“大家都非常熟悉工业1.0、2.0、3.0、4.0，我也在试图理解什么叫智能制造，因为智能制造本身定义并不明确，这几年无人驾驶汽车分成五级，我也在思考智能制造能不能分成五级？”

褚健划分的五级智能制造分别是：

第一级是自动化，如果自动化都做不到，就别谈后面的事，第一级起码是企业内部自动化制造；

第二级是安全制造，特别是流程工业企业，很容易出现爆炸事故，造成人员伤亡和重大财产损失，安全制造非常重要；

第三级自适应制造，适应市场需求，小批量、多品种的现象在很多企业都有，要适应市场需求，就需要自适应制造。

第四级是最优化制造，一个企业内部最重要的肯定是最优化生产，包括能耗、物耗、产品质量、能源劳动生产率等，在最优化的基础上必须有工业操作系统。

第五级是自组织制造，就像无人驾驶一样，没有司机、驾驶位，完全是自组织，能把社会资源非常合理地调配起来。

工厂像手机，工业互联网平台就像安卓、苹果商店

在流程工业体系，制造业有大量应用模块，有很多是独自各自应用的模块，这种模块我们称为是烟囱式、垂直式，没有办法链接起来。对于工业领域来讲，智能是工业软件，没有工业软件，所谓的智能都不现实，或者只能是一个概念。

“大家可以设想，工厂的每一个反应器、加热器、电机，就相当于手机里面的芯片，物流相当于手机里面的数据流，目前工厂没有一个软件管理所有的能源、财政流等，都是各自为政。”褚健认为，通过构建工业互联网的平台，可以把动设备、静设备、机电、物流等全部连在一起进行管理，“如果这个事情可以实现的话，后面就像安卓商店、苹果商店一样，能开发各种各样的工业APP，使得智能制造成为可能。”

工业互联网时代，设备的安全、企业的安全，包括国家安全，都面临着非常大的挑战。

褚健将现在所有的安全问题分成三类：数据、网络、终端。

“我曾经做过一个实验，通过互联网攻击一个水厂，这非常容易。”褚健说，终端设备的安全目前需要着重关注。

(责编：李栋、朱一梵)