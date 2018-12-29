西安羚控董事长段晓军：民企凭什么从军工集团“虎口夺食”？

段晓军 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 曹煦） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。

西安羚控电子科技有限公司（下称“西安羚控”）董事长段晓军在主题为“军民融合催生自主核心技术”的高端对话中表示：“民企要想在十大军工集团当中‘虎口夺食’，凭什么呢？我的体会就是技术引领。”

在段晓军看来，军民融合给民营企业当前进入军工市场带来非常好的契机。“目前军用无人机的需求比以前更加旺盛。以前军用无人机主要是用来侦查，现在用途非常广泛，有电子对抗、干扰，还有特殊的用途等。这就使无人机在军用市场，带来了更多元化的需求。这种多元化的需求，实际上是巨大的市场商机。”

除了“感谢现在的时代和政策”，民营企业进入军工市场的密钥是什么？段晓军的体会是，“必须掌握独特的核心技术，结合自己的技术优势，找准市场定位，找准军民服务定位，只有这样才可以快速地切入到军工市场上。”

以无人机行业为例，随着未来无人机发展呈现出智能化、新能源化、蜂群化等特征，“这些发展趋势就是契机，如果民营企业可以把握好方向，加大技术创新，通过技术上的一些引领，顺其自然可以切入到军工领域。” 段晓军说。

西安羚控在践行军民融合的过程中，研制了垂直起降的无人机，这款飞机具有固定翼的特点，飞得快、飞得远，并且得到了陆军的支持，用于战场监测、巡逻、物资投送等；西安羚控研发的蜂群无人机，已经参与到一些军事演习中，形成自动打击、自动防控。“我们有一些核心技术在飞行控制方面，所以我们开发的垂直起降、风群无人机，核心还是控制。”段晓军说。

政策层面如何促进无人机产业的蓬勃发展，段晓军也提出了几点建议：尽快全面开放低空空域；尽快建立健全无人机的适航标准和适航取证体系；尽快部署反制非法黑飞无人机的反无人机装备。

(责编：李栋、朱一梵)