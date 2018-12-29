工业互联网：平台or阳台？富士康这么看

高子龙 （《中国经济周刊》记者 胡巍 摄）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 陈栋栋） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社报告厅举行。富士康工业互联网股份有限公司（下称“富士康”）首席平台技术官高子龙在主题为“工业互联网助推新型工业化”的高端对话环节谈了自己的看法。

据他介绍，在富士康内部有个共识，如果在建的工业互联网平台没有起到很好的提质增效作用，这个平台就不是真正的平台，而是阳台。解决问题是工业互联网平台的生命力。从这个角度看，如何利用工业互联网打造有效的工业应用是关键。

高子龙认为，工业互联网不是看单纯形成了多少工业应用场景，而是把工业应用场景打包之后对外赋能，做解决方案的输出。换句话说，富士康不但是智能制造的需求侧，也希望成为技术方案的供给侧，服务实体经济转型升级。

如何成为供给侧？高子龙举例说，富士康做了一把刀，一做就是10年。这是一把在智能手机生产中打磨的装备——车刀，这个车刀打败了美国、德国、日本等外资品牌。这种车刀技术就可以输出到轨道交通领域，解决了轨道铣刀的卡脖子问题。通过加装传感器实时监控，得到一些数据，提升车辆运营效能。

富士康强调“三硬”“三软”，“三硬”包括车具、刀具、数控机床、PLC等等，“三软”包括工业软件。高子龙介绍，如果到富士康无人车间就会发现，该公司不但有类似像PTC与西门子那样的工况软件，甚至有不少软件是富士康自己研发的。

而在工业大数据、工业人工智能方面，富士康以工业为主，打磨出能够对外输出的技术方案。“以前是全世界寻找富士康需要的信息技术解决方案，买过来，打造出智能工厂，而现在是利用工业互联网平台做输出，这是最大的转变。”

在高子龙看来，工业互联网依然属于工业+互联网的过程。“互联网可以解决两个重要问题：一是信息不对称问题，二是实现资源优化配置。这也是工业互联网接下来面临的最大问题。”

(责编：李栋、朱一梵)