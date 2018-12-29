星际荣耀彭小波：商业航天与传统航天企业如何共享资源，很重要

彭小波 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 银昕） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。星际荣耀总裁彭小波参加了以“军民融合催生自主核心技术”为主题的高端对话环节。

彭小波表示，在他以具体从事商业航天的公司负责人的身份与国家机关和军队的主管部门接触的经验中，商业航天这套机制的顺畅程度比之前预想的要好。“无论是国防科工局，还是装备发展部，还是承担发射任务的中心等单位，对军民融合都非常积极地落实各项要求。”由于商业航天在我国是新生事物，很多事情以前没办过，往往会遇到第一次办的事情，具体流程和具体计费按照何种标准进行，有一个探索的过程。所以站在企业自身的角度来讲，他希望无论是政府还是军方主管部门，能把各项政策尽量简化，使其高效运行。

彭小波还表示，航天技术研发本身会涉及一些重资产，比如实验设施，国家手中有很好的基础，如果商业航天把这些设施、设备重新全走一遍，是非常重的负担。“怎样能够把国家出钱出人建的设备更好地用起来，商业航天与传统的航天企业之间其实是会有些竞争，这些资源怎么样能够更好的开放共享，是值得讨论的话题。”彭小波说。

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