玖锦科技董事长周科吉：借助中国经济论坛，我想发个“招贤帖”

周科吉 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 宋杰） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。

成都玖锦科技董事长周科吉出席论坛时表示：人才短缺和高端通用芯片设计技术、电磁仿真软件开发技术，是制约我国电子测量技术乃至电子信息产业发展的主要原因。借助人民日报社《中国经济周刊》主办的中国经济论坛，我向大家发一个“招贤帖”如果在座的各位有这方面的情怀，或者有意愿也好，愿意在中国高端电子测试仪器制造、高端通用芯片设计以及电磁仿真软件设计方面，贡献自己力量的，可以联系我们，大家一起为我们国家的高端装备制造，从第十七届中国经济论坛为起始点，做出我们的努力。

周科吉说：民营企业发展过程极其不容易，需要政府在政策、资金、人才等层面，协助企业做很大的投入与工作。政策、基金就不用多说，人才方面，现在行业发展在国外进入一个瓶颈期，正是这个时候，我们有机遇，赋予这代人能够到国外去，把人才引进进来。谁拥有了这部分人才，谁就拥有了我们的未来。

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