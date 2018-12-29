玖锦科技董事长周科吉：借助中国经济论坛，我想发个“招贤帖”

周科吉 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）
中国经济周刊-经济网讯 （记者 宋杰） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。
成都玖锦科技董事长周科吉出席论坛时表示：人才短缺和高端通用芯片设计技术、电磁仿真软件开发技术，是制约我国电子测量技术乃至电子信息产业发展的主要原因。借助人民日报社《中国经济周刊》主办的中国经济论坛，我向大家发一个“招贤帖”如果在座的各位有这方面的情怀，或者有意愿也好，愿意在中国高端电子测试仪器制造、高端通用芯片设计以及电磁仿真软件设计方面，贡献自己力量的，可以联系我们，大家一起为我们国家的高端装备制造，从第十七届中国经济论坛为起始点，做出我们的努力。
周科吉说：民营企业发展过程极其不容易，需要政府在政策、资金、人才等层面，协助企业做很大的投入与工作。政策、基金就不用多说，人才方面，现在行业发展在国外进入一个瓶颈期，正是这个时候，我们有机遇，赋予这代人能够到国外去，把人才引进进来。谁拥有了这部分人才，谁就拥有了我们的未来。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】