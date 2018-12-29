刘颖：卫星火箭是风筝，测控像风筝线一样不可或缺

刘颖 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

中国经济周刊-经济网讯（记者 银昕） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。

天链测控总经理刘颖在以“军民融合催生自主核心技术”为主题的分论坛发言中说，无论是美国还是苏联，航天事业的起源与国家利益和国防发展息息相关，国家的航天事业的起源于军方。我们生在这个伟大的时代，有了军民融合改革，才有了商业航天欣欣向荣的景象。如果换作2014年，如果有人说要做商业航天，人家认为你这个人不正常，但不到4年的时间，从事商业航天的企业至少有100家。

刘颖介绍说，除火箭和卫星外，航天领域还包括，用于卫星、火箭测控的发射场，保证卫星、火箭正常飞行的测运控，还有相匹配的地面应用，加在一起是一个非常大的系统。如果把火箭、卫星比作成风筝，测控系统就是控制与链接风筝的线，就像风筝离不开风筝线一样，卫星与火箭也离不开测控系统。因此，业界常常把测控系统比作是航天卫星与火箭的生命线。

“而全球布站对测控网络而言很重要。” 他说，卫星围绕着地球在不断地转，有相应的基站配套，才能完成高效服务；而不同卫星的设站需求也不同，如果是太阳同步轨道的卫星，在两极或者高纬度地区建站更好，如果是低倾角卫星，在赤道附近更适合建站。

据刘颖介绍，天链目前在国外已经建了两套地面站，国内建了四套地面站，同时还有三套国外地面站，两套国内地面站正在研制。“到2019年底，天链测控就有10-20套规模的海外地面站，可以形成对2000公里以下的低轨道卫星形成无缝覆盖，同时也能建成我们国家稳定可靠的商业航天测控网络。”

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