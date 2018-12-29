第三届（2019）中华商标创意设计大赛在京启动

人民网北京12月29日电 （邢郑） 29日上午，第三届（2019）中华商标创意设计大赛新闻发布会暨启动仪式在京举行。此次大赛由中华商标协会、中国教育电视台主办，北京商标通有限公司承办，《中华商标》杂志社等作为支持单位。本届大赛主题设定为“商标设计激发创新活力，献礼祖国70周年”。

中华商标协会会长马夫指出，商标是知识产权的重要组成部分，商标设计是知识产权创新的重要体现，需要我们大力培育和弘扬商标文化，激发商标设计者的创新热情，发掘和培育优秀设计人才，提升我国商标设计的创作水平，搭建商标设计行业创新创业服务平台，从而推动知识产权强国和创新型国家建设。

据悉，中华商标协会举办过两届商标设计大赛，取得了较好的效果。本届大赛将在2009和2018年基础上，在开放性和规模上有更大提高，奖项设计更加多样化，评审专家层次更高，评审标准更具专业性。本届大赛共设置六大奖项：为鼓励商标设计师大胆发挥想象力，设计出令人耳目一新，符合商标注册规则，能够进行注册的原创作品设置了“创意设计奖”；为使在校学生通过参赛了解商标相关知识，使商标知识在大学校园中的普及起到积极的推动作用，大赛特设置了仅限在校学生参加的“设计新秀奖”；为顺应新形势、新要求，针对企业定制、原有商标和地理标志进行优化升级，以及征集中华商标创意设计大赛LOGO、“商标点亮生活”公益推广LOGO，大赛设置了“设计创新奖”；为引导优秀商标设计的企业分享创意，展示已注册兼具原创性和审美性的商标，大赛设置了“优秀商标设计奖”；为鼓励设计者根据商标的特征、造型设计出具有创意的衍生品，通过构思做出的场景应用设计或者权利人商标实际使用的场所和环境，促进商标设计与环境统一，赋予商标更多的价值，大赛设置了“商标应用奖”；为表彰对大赛做出突出贡献的单位和个人设置了“特别贡献奖”。

马夫还表示，本届大赛所有参赛作品可包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合以及上述要素组合，设计风格及表现形式不限，参赛者可自由发挥，要求作品需创意独特、构思精巧，文化内涵丰富，视觉冲击力强；每件参赛作品需注明作品参赛奖项，明确指定该作品适用的商品或服务类别，并简要说明商标含义和设计构思；所有参赛作品须符合《商标法》的相关规定，并可以作为商标注册并使用；大赛组委会具有优先与作者签署协议，获得参赛作品的注册和使用权等。

此外，据了解，本届大赛不收取参赛费用，商标权利人、专业设计人员、高校师生、设计培训机构及专业设计团队及非设计专业的设计爱好者均可参赛。参赛者可在1月1日-5月15日，直接登录中华商标协会官网、北京商标通有限公司官网提交作品。5月16日-6月15日，将组织专家初评、验证、终评。大赛获奖结果将在2019中国国际商标品牌节上揭晓，并举行颁奖仪式。

(责编：马昌、袁勃)