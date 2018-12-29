董明珠：与雷军的赌局是观念之争

董明珠 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

中国经济周刊-经济网讯（记者 贺诗） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。

在论坛上，格力电器董事长董明珠与人民日报社《中国经济周刊》总编辑季晓磊一起担任主持人，同时还发表了闭幕演讲。

在论坛间隙，董明珠接受了《中国经济周刊》的专访。

谈到与雷军的10亿元赌局，董明珠认为这是观念之争，“当时是因为外界都在推崇轻资产，认为传统产业会被新兴产业打败。但是，如果大家都放弃了重资产，轻资产也就不存在了。”

董明珠说：“今年国家再次强调，不能脱实向虚，就是这四个字，就足以说明（这场赌局的）输赢了。”

日前，在第二十届中国专利奖颁奖典礼上，格力荣获12项大奖，其中，由董明珠为第一发明人的“光伏直驱系统及其控制方法”荣获金奖，成为空调唯一获得专利金奖的技术。董明珠认为，这个金奖是格力的骄傲，这说明格力围绕绿色环保、节约资源，真正为消费者的生活带来了变化和提升。

董明珠还谈到了格力未来的目标：“企业保持活力和创新能力，沉淀人才，才能成为真正创造性的企业。”

另外，谈到近来很多企业都在裁员这个问题，董明珠说得直截了当：“我从来就没裁过员。”

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