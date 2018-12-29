李连宏：军民融合科技创新要突破五大瓶颈制约

李连宏 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

中国经济周刊—经济网讯（记者 王红茹 ）12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行，主题为“新工业革命与高质量发展”。

中信科信（北京）投资咨询有限公司首席技术官李连宏在论坛上表示，本世纪以来，面对国际上比较严峻的形势，我国加强国防建设，经过三个半五年的努力，国防建设取得了很大的成绩。这些成绩主要表现在武器装备技术的水平与国外差距在不断缩小。“目前我国在武器装备某些领域发展比较快，国防科技工业研制能力已经基本具备了三代装备研制能力，全面具备了四代装备的生产能力，我军现役装备开始由三代装备向四代装备升级，这些成绩的取得，确实来之不易。”

尽管我国的武器装备近年来取得了一些骄人成绩，但在一些关键技术上与国外军事强国仍存在一些差距，李连宏认为，这些差距主要体现在高端制造、动力、软件、核心元器件、材料这五大瓶颈的制约还没得到根本解决。

“机械加工、半导体加工、光学加工等高端设备，依然是进口，航空发动机部件寿命、燃油率指标基本上落后于国外近20年，收发机只有国外同类产品的二分之一到四分之三，更为重要的是国防军工广泛采用的三雷设计结构分析、流体力学、数据库、数据管理软件等软件都几乎由法国、美国与德国相关公司垄断，像特种传感器、大规模集成电路、特种元器件等基础性材料与原材料严重依赖进口。” 李连宏说，正是因为上述瓶颈的存在，我国的武器装备发展受制于人。也正是这样，上述五大瓶颈领域，也是作为军民融合科技创新的重点领域。

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