央行参事室主任纪敏：之前融资成本低，目前正在回归正常

纪敏（《中国经济周刊》记者 胡巍 摄）

中国经济周刊-经济网讯 （记者 孙庭阳） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。

在主题为“做好金融服务实体经济这篇大文章”的高端对话环节，中国人民银行参事室主任纪敏认为，降杠杆，各企业感觉融资难。其实，从前几年的融资成本看，之前的融资成本低，恰恰是不正常的。现在，只是在逐步回归正常。

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