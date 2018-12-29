人民日报社副总编辑方江山：迎接新工业革命 寻求高质量发展——在第十七届中国经济论坛上的致辞

人民日报社副总编辑 方江山

中国经济周刊—经济网讯 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。论坛主题为“新工业革命与高质量发展”。

人民日报社副总编辑方江山出席论坛并致辞，以下为全文内容：

尊敬的各位来宾，朋友们：

大家上午好！

今天，正是澄空好天气，晴阳岁末喜相逢。值此第十七届中国经济论坛隆重召开之际，我代表主办方，热烈欢迎出席今天论坛的各位来宾、各位朋友。

首先，让我们以热烈的掌声向荣获“改革先锋称号”、 “改革先锋奖章”的厉以宁先生致以崇高敬意。我们热切期待聆听厉以宁先生的精彩视频演讲。

今天论坛的主持人是著名企业家董明珠女士。今年10月下旬，习近平总书记视察了她任董事长的格力电器公司并深刻指出，实体经济是一国经济的立身之本、财富之源。先进制造业是实体经济的关键，经济发展任何时候都不能脱实向虚。我们热切期待分享董明珠女士积极推进实体经济创新发展的真切体会。

今天的论坛群贤云集！大家将围绕“新工业革命与高质量发展”主题开展研讨，在“工业互联网助推新型工业化”“军民融合催生自主核心技术”“做好金融服务实体经济这篇大文章”等3个方面展开高端对话。我们期待分享著名经济学家黄奇帆先生、证监会副主席阎庆民先生以及余晓晖先生、胡斌先生的主旨演讲。我们期待分享参与高端对话的各位嘉宾的精彩见解。

今年是改革开放40周年。40年来，我国工业实力空前增强，建立了全世界最完整的现代工业体系，产品竞争力显著提升，“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国，用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程，发展成为世界制造业第一大国。这是人类工业化史上前所未有的奇迹！

当前，中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段，我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时，世界经济处于深度调整中，一场以新科技革命和新产业变革为主要特征，以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡，与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术，成为推动经济社会发展的巨大引擎，是加快产业转型升级的动力，也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋，也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器，也是高质量发展的强大动能。

为此，我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想，毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断，毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识，创造性贯彻落实高质量发展要求。

我们要坚定信心，抢抓机遇，真抓实干，努力把握好新工业革命与我国实施制造强国战略形成历史性交汇的宝贵机遇，大力推进新型工业化，大力发展以先进制造业为代表的实体经济，深化供给侧结构性改革，加快实现创新驱动发展，在新工业革命进程中走在前列，抢占科技创新和产业竞争制高点，为实现我国经济高质量发展注入崭新而持久的动力，推动制造业高质量发展，推动经济高质量发展。

我们要不断提高适应能力、学习能力和战略谋划能力，抢占先机、争取主动，勇于创新、敢于变革，勇立潮头、走在前列。这一轮新工业革命，与历史上数次工业革命相比，影响更为深刻、范围更广、速度更快，将极大地提高生产力，推动产业结构与劳动力结构的转变，改变经济社会生活形态，改变社会结构和世界格局，进而改写人类发展进程。这将使学习和适应成为人类需要长期面对的问题，从而考验着不同国家、民族和个人的适应与学习能力。国家学习、企业学习和个人学习是新工业革命时代的重要主题，也是决定一个经济体能否抓住新工业革命机遇推动经济高质量发展的关键，以及实现国家治理现代化的关键。要自觉提升科学素养，在观念和认识上理解和适应新工业革命带来的深刻影响，加强学习，增强能力和核心竞争力，加强关键核心技术、自主核心技术研发，坚定不移地走自主创新发展道路，努力成为新工业革命的领跑者。要增强制造业技术创新能力，构建开放、协同、高效的共性技术研发平台，健全需求为导向、企业为主体的产学研一体化创新机制，抓紧布局国家实验室，重组国家重点实验室体系，加大对中小企业创新支持力度，加强知识产权保护和运用，形成有效的创新激励机制。

我们要保持战略定力，坚定推进高质量工业化和制造强国建设。制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，更是推动经济高质量发展的关键和重点。形成经济增长新动力，塑造国际竞争新优势，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。先进制造业已成为全球经济竞争制高点。要抢占新一轮国际竞争优势，推动先进制造业和现代服务业深度融合，坚定不移建设制造强国，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群，满足人民美好生活需要，“让世界爱上中国造”！

我们要正确处理一系列重要关系，协同推进制造业高质量发展。要深刻认识和把握规律，特别要处理好政府和市场的关系、扬长和补短的关系、新兴产业和传统产业的关系、创新和治理的关系，以及独立自主和对外开放的关系等。要注重产业协调与要素协调、区域协调与企业协调，进一步全面深化改革，进一步全面扩大对外开放。要多策并举，稳步推进企业优胜劣汰，促进新技术、新组织形式、新产业集群形成和发展，激发和保护企业家精神，保护、鼓励、激发更多企业家投身创新创业，鼓励民营企业加强自主核心技术研发、实现创新发展，鼓励更多社会主体投身创新创业。要切实做好金融服务实体经济这篇大文章，形成部门间良性互动。

新工业革命不仅是产业领域的深刻变革，也是经济社会文化各方面的深刻变革，是事关改革开放和社会主义现代化建设全局的大事。

作为媒体，我们有责任宣传好习近平总书记关于新工业革命和高质量发展的重要论述，宣传好党和国家关于推进新工业革命和高质量发展的各项规划和政策，宣传好我国推进新工业革命、促进高质量发展的成就和经验。

作为媒体，我们有责任做好政府、企业、社会、智库交流沟通平台，及时发现问题，着力推动解决问题；树立“中国智造”典范，宣传中国创新榜样，激励企业家、科技工作者和广大干部职工勇于创新、奋发有为，促进我国更好地把握新工业革命的历史机遇，形成推动我国经济高质量发展的强大合力。

作为媒体，我们有责任讲好中国制造和中国创造的故事，为推进更高层次的对外开放，促进经济高质量发展，提供强有力的舆论支持。

《中国经济周刊》作为人民日报社主办的权威财经类媒体，其主办的中国经济论坛，自2001年创立以来，迄今已举办了十七届。中国经济论坛以“把脉中国经济，探寻增长路径”为宗旨，每届围绕经济社会发展的重大问题，结合热点主动设置议题，形成了媒体牵头、社会支持、共话经济、促进发展的良好社会效应。本届论坛把主题设定为“新工业革命与高质量发展”，很有针对性和前瞻性。希望大家围绕“新工业革命与高质量发展”这一主题畅所欲言，相互借鉴学习，掀起一场头脑风暴，为把握好新工业革命带来的历史机遇，促进中国经济顺利实现转型升级和高质量发展，贡献智慧与力量。

再过两天，我们就将步入2019年，将迎来新一年的春暖花开。

在此，衷心祝福大家新年快乐，平安顺遂！

祝本届论坛取得圆满成功！

谢谢大家！

(责编：李栋、朱一梵)