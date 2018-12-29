李连宏：我国国防科技产业在军民融合领域取得四方面成果

李连宏 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

中国经济周刊—经济网讯 （记者 王红茹） 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。

中信科信（北京）投资咨询有限公司首席技术官李连宏在论坛上表示，目前，我国国防科技工业军民融合的主要模式是军转民、民参军和军民一体，目的是创造军民一体化的战略体系与能力。经过近些年国防科技工业持续推进军民融合，国防科技产业在军民融合领域取得了一些成果。

李连宏将成果归纳为以下四个方面：首先是军转民释放新动能，军用技术向民用转移明显加快，军工高技术产业不断发展壮大。“像华龙一号等一大批科技成果，基本上已经达到国际先进水平，以核能、航天、安保、电子信息以及新能源等军工技术高端装备与产能出口，有力地支撑了‘一带一路’倡议的实施。近年来军工集团民品产值比重将达到70%，军民融合成果相当显著。” 他说。

其次，民参军障碍不断破除，监管体系不断健全，研究出台了降低门槛、简化手续的监管办法，军队也在推行竞争性采购的办法。“尤其是国防科技工业固定资产投资渠道，目前向民营企业开放。另外，军工企业混合所有制改造已经实施。” 李连宏说。

第三，军民资源共享有了新的进展。军工重大实验设施、大型科研仪器、国防科技重点实验室、国防重点学科实验室向社会开放与服务范围明显加大，其中大型实验实施、科研装置向社会开放3000余项。

第四，军民协同创新也见到了新成效，以海洋、网络、空间、新材料、战略高技术军民联合攻关，正在稳步推进。自2006年以来，中央部署实施了16个国家科技重大专项，产出了一大批标志性成果，像天宫二号、北斗卫星导航系统等一大批军民两用技术。

成果固然可喜，但李连宏也提醒，目前从我国国防科技工业的角度看，军民融合如何从初步融合向深度融合，仍然是当前面临的一个重大挑战，欢迎社会各界积极参加到军民融合中来。

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