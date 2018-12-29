原标题：2018中国金融云竞争力象限公布 20家厂商上榜

2018年12月底，新金融世界与光速金融创新研究中心共同发布了“2018 年中国金融行业私有云IaaS 应用调研报告”，这也是中国金融行业云计算领域首次由第三方发起和执行的公开调研报告。

报告以调查采用访谈及问卷调查相结合的方式，参与调研的金融企业以银行、证券、保险三大细分行业为主，占93.6%。调研采样的金融机构属于相关细分行业前 50~60 位的头部企业；对于数量最多的农村商业银行类机构调研选取的对象为省级农信联社和规模较大的农商行；对于规模较小的城市商业银行、农村商业银行、券商和保险公司没有涉及。调研总体样本达到 125 家，这也是近年来金融机构参与质量最高和规模最大的调查报告之一。

不仅如此，报告还就用户调查结果，从创新发展能力和市场执行能力两大维度发布了中国首个金融私有云IaaS服务商竞争力象限，共有20家私有云IaaS服务商上榜。金融私有云IaaS服务商竞争力象限与报告主要观点如下：

一，金融私有云IaaS服务商市场竞争力象限

本次调研报告从技术创新能力和业务执行能力两个维度对金融私有云 IaaS 提供商进行了市场竞争力分析。

横轴技术创新能力主要包括：金融私有云IaaS 服务商在 IaaS 平台领域的技术能力、研发创新能力、产品化的能力和前瞻性的综合评价。

纵轴业务执行能力主要包括：金融私有云IaaS 服务商在金融行业的市场占有率、与金融行业业务的融合能力、咨询服务能力、本地服务团队的执行能力、技术支持能力、管理团队的经验和能力等方面的综合评价。

中国金融私有云IaaS服务商呈现开放竞争、多家角逐的格局，市场的参与者既有全平台产品的大型玩家，也有专注于私有云产品供应的玩家。

通过对当前中国金融行业IaaS服务提供商进行系统的评估，我们能够看到华为、EasyStack（易捷行云）、青云、新华三4家服务提供商成为目前中国金融私有云市场中处于领导地位的厂商。

二，中国金融行业应用私有云 IaaS 是大势所趋

中国金融机构 2018 年应用私有云 IaaS 的比例为 68.8%（其中，银行领域应用私有云IaaS 的比例为 75.9%，证券领域67.6%，保险领域52.0%。），2019年将进行私有云IaaS平台建设的比例为82.3%。私有云 IaaS 成为中国金融行业信息化基础平台的大势所趋。

三，中国金融私有云 IaaS 规模上升空间巨大

目前，金融私有云IaaS应用规模从“<20物理节点”到“100~499物理节点”分布比较平均，且占大多数，超过500物理节点的私有云IaaS占全部应用的9.3%。这说明虽然金融行业头部企业私有云IaaS的整体应用比例高达68.8%，但规模并不大，未来应用的规模空间依然很大。

四，中国金融私有云开源平台成为主流

到 2018 年 11月底为止，中国金融机构目前采用的金融私有云 IaaS 平台中64% 基于开源系统，27.9% 是基于闭源系统，开源闭源系统皆有的占整体比例的 8.1%。而在展望 2019 年中国金融机构目前采用的金融私有云 IaaS 平台建设的时候，71.6% 的中国金融机构选择采用开源平台，选择闭源系统的仅占13.7%。

五，中国金融私有云 IaaS 平台主要驱动力

81.4% 的中国金融机构表示建设，金融私有云IaaS 平台的原因是加速系统上线，降低成本（80.2%）和提升运维效率（76.7%）是中国金融机构建设私有云 IaaS 平台的第二和第三大驱动力。

六，中国金融私有云 IaaS 平台应用领域

在已经建设私有云的中国金融机构中，金融私有云平台应用最多的是开发测试（86%），其次是用于互联网金融业务（45.3%）和灾难备份（31.4%）。

七，中国金融私有云 IaaS 服务商选择因素

在已经建设私有的中国金融机构中，选择IaaS 服务提供商的时候最主要考虑的因素是技术水平（51.2%），其次是 IaaS 服务提供商的经验（成功案例 37.2%）和是否支持开源系统（16.3%）。

(责编：赵爽、仝宗莉)