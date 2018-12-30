王金山：做到政策、项目、信息融通，利于解决融资难、融资贵问题

王金山 （《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊 摄）

中国经济周刊经济网讯 （记者 贾国强) 12月29日，由人民日报社指导，《中国经济周刊》、中国信通院、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十七届中国经济论坛在人民日报社举行。在主题为“做好金融服务实体经济这篇大文章”的高端对话环节，农业银行吉林分行副行长王金山表示，融资难、融资贵问题是由诸多因素所致，做到政策、项目、信息融通，有利于解决融资难、融资贵问题。

以下为其主要发言内容：

目前面临的融资难、融资贵问题，是诸多因素所致。要解决这个问题，既要从供给端（金融机构），也要从需求端（市场主体），两端发力，从政府、监管部门、行业主管部门、金融机构、市场主体、社会各界，共同努力。

农业银行作为服务三农的国家队与主力军，一直把服务三农与支持实体经济为己任。多年来农业银行吉林分行，在总行党委、省委省政府、地方金融监管局与相关监管部门的领导指导下，应该讲，在服务三农实体经济方面，在致力于解决融资难、融资贵方面，我们这几年做了比较重要的一项工作，就是创新，通过创新来解决融资的问题，金融大家关心的是融资，再就是通畅。

第一，体制机制创新。按照总行统一部署，农业银行实现三农事业部改革，对服务三农的业务，实行六担机制，并且实现单独的考核、单独的约束机制。

第二，加大产品创新。为响应市场需求，满足市场需要，特别是实体经济、中小企业、农户，亟需解决的融资项目问题，我们先后推出了农地贷，目前在全国农行系统，开办农地贷的机构最多，贷款余额目前也最高，累放突破10亿。吉林省是农业大省，根据省委省政府的部署，我们又开发了创新吉林牧贷，现在累计放了13亿多，支持了数千户养殖大户创业增收脱贫。我们现在产品已经超过30项。同时在支持乡村振兴，包括这几年吉林农业农村发展过程当中，特别是县域经济发展过程当中，注重支持基础设施，支持水利、旅游等新型经营主体的发展。

第三，模式创新。加强银企合作、银政合作，我们先后推出银行+市场主体，农行+商圈+市场主体、农行+行业协会、商户+市场主体等等模式，通过这些模式的创新，来解决信息共享、资源共享，打通融资渠道。

第四，渠道创新。在传统银行物理网点基础上，我们加大了手机银行、电子渠道、信息电子化的建设，特别是我们根据总行的要求，在推广“惠农一农”、“惠农一贷”、“惠农一富”，其中“惠农一贷”为了解决三农贷款提高效率问题。

对于金融服务与支持实体经济，有几点建议：一是政策上的融通，就是经济决定金融，金融反作用于经济。这样需要监管政策与产业政策，高度融合。各级监管部门做了大量的工作，包括金融的监管政策、财政政策、产业政策、行业政策相互融通，国有企业与民营企业，大中型企业与小微企业，法人客户与个人客户，甚至城乡不同地区之间，都有差异化。这就需要政策融合，才能更接地气。

二是项目的融通。市场主体在融资过程当中，应该加强银政合作，加强项目、投资上的咨询、沟通。因为我们有些项目在运行过程当中，由于前期规划可能不够周密，实施过程当中，资金供给不足，导致我们的项目不能如期竣工或者是项目搁浅。因此，项目特别是重大项目，要提前做好沟通。

三是信息要融通。信息就是资源，特别是在大数据时代，市场主体也要更加注重自身的信息化建设，注重数据的积累，如企业的财务报表、数据积累，企业流水，诚信积累等。

(责编：李栋、朱一梵)