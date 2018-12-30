原标题：【热点】全是干货！七图读懂中央经济工作会议，2019要干好这些大事

2018年12月19日至21日，中央经济工作会议在北京举行。习近平总书记在会上发表重要讲话，总结2018年经济工作，分析当前经济形势，部署2019年经济工作。会议确定，2019年要抓好以下7项重点工作任务：一是推动制造业高质量发展；二是促进形成强大国内市场；三是扎实推进乡村振兴战略；四是促进区域协调发展；五是加快经济体制改革；六是推动全方位对外开放；七是加强保障和改善民生。

7项任务如何推进？2019中国经济如何布局？财经频道特别推出“七读中央经济工作会议”，7张图、7个主题带您读懂2019中国经济发展路线图。

(责编：袁勃)