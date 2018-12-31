今年粮食总产量13158亿斤

本报北京12月30日电 （记者高云才、郁静娴）记者从30日召开的全国农业农村厅局长会议获悉：今年我国粮食生产保持稳定，总产量达到13158亿斤，又是一个丰收年。
2018年，我国农业农村发展取得了新成绩，粮食再获好收成，乡村振兴开局良好。农业农村形势持续稳中向好，为经济社会发展大局提供了有力支撑，为应对经济风险和挑战增添了底气，起到了“压舱石”的作用。
农业农村发展保持好势头，因为紧紧抓住了持续推进农业供给侧结构性改革这条主线，紧紧抓住了重农抓粮增收这个关键，紧紧抓住了乡村振兴战略这个总抓手。
农业产业结构在调整中优化，在融合中发展。2018年，调减非优势区水稻800多万亩、玉米400多万亩，粮改饲面积达到1430万亩，稻渔综合种养面积超过3000万亩。农产品加工业与农业产值比达到2.3∶1，休闲农业和乡村旅游营业收入超过8000亿元。
粮食生产能力稳定提升。2018年，划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区9.3亿亩，完成水稻、小麦和大豆划定任务。全年新建高标准农田8200万亩，高效节水灌溉面积超过2000万亩，农机深松深翻整地超过1.5亿亩。
乡村振兴开局良好。乡村振兴战略规划印发，农村人居环境整治启动实施，美丽乡村建设深入推进。
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