黑龙江 粮食再丰收，粮仓更稳固

本报哈尔滨12月30日电 （记者方圆） 此刻的黑土地，正在冬眠蓄力。今年黑龙江粮食又是一个丰收年：总产预计1270亿斤，增幅5%以上，连续第六年超过1200亿斤，实现“十五连丰”。“黑龙江是农业大省，当好维护国家粮食安全‘压舱石’、争当农业现代化建设排头兵，是我省新时代必须完成好的重大历史使命。”黑龙江省委负责同志表示，要奋力蹚出农业现代化新路子，让中国人的饭碗更多地装上“龙江粮”。

插上科技的翅膀，大粮仓越来越稳。经过40年的发展，黑龙江农业机械化水平实现了质的飞跃。“到2017年末，全省耕种收综合机械化水平已达到96.5%，比全国平均水平高30多个百分点。”黑龙江省农业农村厅负责同志表示。黑龙江着力推动良种、良机、良法、良田深度融合，不断提高水利化、农机化、科技化、标准化水平，祖国大粮仓更加稳固可靠。目前黑龙江粮食产量约占全国粮食总产1/10，商品粮占全国1/6。全省农业科技贡献率已从40年前的13.33%增长到目前的66.5%。

培育新型经营主体，干劲越来越足。黑龙江着力推进机制创新，大力培育新型农业经营主体，加速农业现代化发展步伐。截至目前，全省农民合作社9.6万个，种养大户10.9万个，带动200亩以上土地规模经营面积达1.3亿亩，龙头企业带动340万农户参与产业化经营。传统农业大市绥化正推进“粮头食尾、农头工尾”，打造千亿级食品和农副产品精深加工支柱产业。延长产业链、增加农产品附加值，黑龙江积极开展农村三产融合示范，支持新型农业经营主体建设产地初加工、精深加工和营销设施。统计显示，今年前三季度黑龙江省规上农产品加工企业发展到1731家，产值增长13.8%。

着力绿色食品生产，效益越来越高。保护黑土地，打好绿色牌，是黑龙江推进农业现代化的着力点。从耕地轮作试点到实施“藏粮于地”“藏粮于技”战略，从减化肥、减农药、减除草剂到财政补助实施深松整地作业，黑龙江加大黑土地保护力度。目前，全省旱田耕层平均提高到23.1厘米，比2007年提高6厘米。从“大粮仓”到“绿色粮仓”“绿色菜园”“绿色厨房”，黑龙江正成为全国绿色食品生产样板区。全省绿色（有机）食品认证面积发展到7636万亩，占全国1/5；实物总量4140万吨，占全国1/8；总产值2550亿元，占全国1/6。

《 人民日报 》（ 2018年12月31日 01 版）

(责编：袁勃)