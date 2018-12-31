原标题：中石化“炒油”到底亏了多少

2018年最后两个证券交易日，中国石化突然“闪崩”，两天之内在A股和港股两个市场市值蒸发了681亿元，而这一切都源自一则“中国石化暂停两高管交易权限或因巨额交易亏损”的消息。目前中石化官方并未给出具体损失金额，但有业内传闻亏损额或达十亿美元之巨。

在国际原油价格大幅波动之际，一则“中国石化暂停两高管交易权限或因巨额交易亏损”的消息引起市场极大震动。北京青年报记者注意到，12月27日，中国石化的股价在消息传出后瞬间跳水，4个小时内暴跌近7个点。12月28日，中国石化A股再次下跌3.81%，H股下跌5.088%，两天之内在两个证券市场上市值共蒸发681亿元。

随后不久，中国石化发出官方回应称，中国国际石油化工联合有限责任公司总经理陈波和党委书记詹麒因工作原因停职，由副总经理陈岗主持行政工作。目前，联合石化公司各项工作运行正常。

释疑

联合石化是什么公司？

这次引发中石化股价大跌的联合石化到底是个怎样的公司呢？北青报记者了解到，为分散国际油价波动的风险，企业安排下属单位采购原油，同时进行远期套保操作实属正常。联合石化就是中石化做套期保值业务的主体之一，也承担进口代理业务。

联合石化成立于1993年2月，是中国石化大型国际石油贸易公司，也是中国最大的国际贸易公司。联合石化的经营范围包括四大板块，即原油贸易、成品油贸易、LNG贸易及仓储物流等国际石油贸易业务。联合石化与全球90个国家（地区）的1400余家交易对手有长期合作关系。2015年，联合石化实现贸易量超过3亿吨，实现贸易额超过1200亿美元。

官网资料显示，联合石化在美国纽约商业交易所拥有两个交易席位，通过参与原油和成品油期货交易，摸索规律，增加了公司对全球石油贸易的参与权。联化海外公司有中国石油（香港）有限公司、中国联合石油（新加坡）有限责任公司与中联油日本有限公司。

近些年，随着中国原油进口需求的递增，联合石化和中石油旗下的中联油在中东原油市场的采购量递增，也主宰了中东关键性的原油交易，扩大了中国原油采购在中东的市场影响力。

据《中国石化报》此前报道，中国2017年进口原油4.2亿吨，其中联合石化进口原油1.85亿吨，占中国原油进口总量的44%。

不过，据北青报记者了解，国资委此前曾明确规定，央企不能用期货投机操作，只能做类似套期保值的操作。而套期保值是指，在买入/卖出实货的同时卖出/买入同样数量期货，以避免价格发生不利变动时而产生损失。

人物

陈波此前一直看好油价上涨

陈波是联合石化的总经理，已在中石化工作32年，在石油交易方面有着丰富的经验。1986年7月陈波从华东化工学院石油炼制工程专业毕业，大学毕业后，就被聘入中国石油化工集团公司工作。1993年联合石化成立之初，陈波就加入进来，起先在联合石化原油部做业务经理，后被调入联合石化亚洲有限公司担任业务经理和副经理一职，工作几年后又被调入联合石化公司原油部担任经理，最后历任联合石化总经理助理、副总经理后担任联合石化总经理一职，在联合石化25年来，从基层做起，步步高升，可谓久经历练。

业内对陈波的评价也很高，称他多年在国际原油、天然气贸易和运输、国际仓储物流领域中工作，拥有丰富经验，且与世界主要产油商、大石油公司、大贸易公司保持良好关系，

此次陈波被停职后，他今年9月在年度亚太石油会议演讲的部分内容也流传了出来。北青报记者注意到，陈波曾在演讲时表示，鉴于全球市场当前的供需态势，原油价格在每桶60-80美元是正常的。在这次会议上，多家国际大宗商品贸易商均认为，2019年原油价格可能涨至100美元/桶。由此可以看出陈波在9月份时很看好原油价格的上涨。

陈波还提出，2018年至2035年将是全球炼油产能最后一个扩张周期。他认为，能效提高和技术变革意味着未来数年全球石油需求增长将减慢，全球石油需求将在2035年触及峰值，届时将会到每日1.044亿桶，高于目前略低于1亿桶/日的水平。因新技术发展将逐渐降低石油的使用，2035年之后，将很难再见到大规模的炼油项目上马，除了一些小规模的升级换代项目和石化项目。

在会议上，有人提出“11月美国对伊朗的制裁即将实施，欧洲、日本、韩国等地的买家都已经大幅削减来自伊朗的进口原油”。陈波表示，“预计会减少一点，但整体规模还没有敲定。”

风波

油价先涨后跌让中石化“巨亏”

在陈波发表上述观点后，市场初期也的确按照他的预估油价逐渐上涨，在 10月3日国际油价更是一度涨到每桶76.9美元，但随后的变化却大大出乎了他的预料，从10月初开始，油价如同打了霜的茄子，经历了近两个月的一路下行，在12月24日下跌了近46%，跌至每桶42美元左右，创下17个月低点。圣诞假期过后，美国原油期货虽然飙涨8.6%，但也仅仅报收于每桶46.22美元。

12月27日，陈波和詹麒“被去职”。在消息不胫而走的同时，一张微信聊天截图一直在民间广为流传。截图称，“陈波在70多美元的时候做多原油期货，据说买了3000万-7000万桶，给公司亏了数十亿美元。陈波被高盛忽悠了，后者一路看涨原油。”此后，网友对于联合石化亏损各有猜测，金额也是从十亿到上百亿不等。

目前，并未有官方人士出面确认该消息的准确性，但高盛的确在近期看好油价。即使国际油价不断下行，高盛仍表示，“油价将进一步上涨，有可能冲至80美元/桶，投资者只需要耐心等待到今年晚些时候。”

北青报记者了解到，联合石化在发现亏损之后就立即召开了会议。一位联合石化的员工向媒体表示，“会议指出，由于联合石化下半年市场严重误判，影响巨大，党组进行公司领导调整，陈波、詹麒停止一切职务。”

27日晚间，中石化面对铺天盖地的媒体报道，做出了正面回应，“了解到联合石化在某些原油交易过程中因油价下跌产生部分损失，正在评估具体情况。”

北青报记者注意到，在石油行业，利用期货工具，包括套期保值、期权交易都是正常行为。中国大宗商品发展研究中心秘书长刘心田在此前接受媒体采访时曾表示，联合石化这次的事情，可能是对油价走势判断失误，具体损失要看其涉及金额和杠杆情况。

对此有相关人士则指出恐怕联合石化的风控体系有问题，“如果真如传说的亏那么多，那一定是超额开仓去赌行情了，不然就是公司内部没有可实际操作的风控系统，没有严格执行风控措施。”

关注

中国石化到底亏损多少

有业内人士表示，国内部分企业在考核时，不会将现货经营与期货的盈亏统一计算，若现货盈利而期货亏损，对管理者而言将会是一个污点。因此，企业管理者在使用衍生品对冲时会选择零成本期权的策略。

零成本期权指的是在买入看涨期权的同时卖出看跌期权，用出售看跌期权的权利金，抵消买入看涨期权的权利金，当原油价格在看跌与看涨期权执行价之间波动时，此策略很有效，而一旦市场出现极端下跌行情，零成本期权承担的风险将非常巨大。而联合石化或许就是采取的此策略。

目前中石化官方并未给出具体损失金额，但有业内传闻亏损额或达十亿美元之巨。

北青报记者了解到，交易亏损看似不少，但是还有更多的账内存货，或许会对联合石化“做出”巨额亏损。

值得注意的是中金公司在近期做出了一份报告显示，中石化2018财年业绩将不及预期，这不仅因为子公司联合石化的交易损失，还因为库存上出现的巨额账面减值。中金预计其2018年10月到2019年1月库存减值可能约150亿元。

今年前三季度，中国石化业绩实现较好增长。今年1-9月，中国石化营业收入20729.7亿元，同比增长18.8%；净利润599.8亿元，同比增长56.3%。假设中金研报的150亿库存亏损将是未来真实亏损，就相当于前三季度四分之一的净利润打了水漂。

此外，中金公司在12月6日的研报中指出，中国石化后期业绩可能面临的风险，主要是考虑油价下降、库存损失，以及上游板块在年底可能出现减值等因素。文/本报记者 王荣辉

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