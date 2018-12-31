原标题：心虚？权健官网下架多款“抗癌”保健品；郑州分公司关门

有媒体报道，近日权健集团官网下架多款曾被经销商声称能够“抗癌”的产品；权健集团郑州分公司已经关门。

据南方都市报报道， 12月30日，南都记者从权健集团官网发现，该网“健康生活”栏目中共展示出92款产品，与较早前相比减少了6款产品，包括9款营养保健产品和自然医学产品，但新增了3款内衣产品。

下架的9款产品包括“盛坤牌双仁沙棘口服液”“昱傦组合”“KA爱心工程”共3款营养保健产品，以及“昱安γ-氨基丁酸（GABA)压片糖果”“百合固体饮料”“麦香大枣固体饮料”“葡萄果粉饮料”“壹芷阿拉伯糖固体饮料”“食用菌固体饮料”6款自然医学产品。

据南都记者查询发现，本次下架的9款保健食品中只有“盛坤牌双仁沙棘口服液”能在国家药监局网站查询到生产批号，且申请人为“西安御贤堂医药保健品有限公司”，权健公司仅为受委托生产该产品。而剩余的8款权健品牌的产品，均未查询到生产批号。

值得注意的是，本次下架的“KA爱心工程”，包含着CAMP蛋白质固体饮料、CAMP麦香大枣饮料，售价为1.2万元，在南都记者咨询自称为权健经销商的宣传中，“KA爱心工程”还称为“KA爱心抗癌套餐”，有着防癌抗癌效果。

在广州权健养身馆提供的权健产品内部材料中，“KA爱心工程”的套餐声称可抗癌防癌，现权健官网已下架。

在此前南都记者暗访广州权健火疗养生馆时，获得的权健“新品推介”内部材料中显示，“CAMP麦香大枣固体饮料”是“通过科学实验证实，CAMP、番茄红素对癌症具有较强的直接或间接杀伤作用，能够诱导癌细胞凋亡及逆转，具有预防乳腺癌，前列腺癌的保健功能”。

目前权健官网仍然展示着92款权健产品，其中有35款为保健食品类，除了在国家药监局上查询到的获得生产批号的19款保健食品，还有16款权健保健食品并未获得生产批文，但仍在官网上展示。

另据东方今报报道，12月28日，记者走访了郑州的多家权健门店，发现部分冠名为“权健火疗养生馆”的门店隐藏在小区内，并声称“火疗祛湿祛寒，加上保健品，效果更好”。在郑州市农业路46号附11号权健服务中心记者看到，一部电梯外玻璃幕墙上的权健服务中心及“权健”二字正在被两位红衣男子拆除。而权健服务中心则已经紧闭大门，门上还贴上了28日落款的元旦放假的通知。顺着楼廊一直走到权健郑州分公司玻璃大门口，看到室内已经空无一人，一把U型锁将玻璃门紧闭。

权健事件回顾

12月25日，“丁香医生”发布《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》一文，讲述了一个内蒙古女孩因父亲听信权健疗法，中断孩子的医院治疗，使用权健的抗癌产品，不幸离世的故事。

12月27日，天津成立联合调查组进驻权健展开核查。

12月28日，联合调查组核查工作取得初步进展。经过初步核查，天津权健公司部分产品涉嫌存在夸大宣传问题。天津市武清区市场监管局已对其涉嫌虚假宣传的违法行为进行立案调查。

12月29日，天津市联合调查组相关负责人表示，调查组全体工作人员将对有关线索一查到底，严格依法处置，毫不手软，给社会公众以负责任的答复。为了确保调查的公正性和权威性，天津市已函请国家市场监督管理总局全程监督并指导调查组工作。（本文综合南方都市报、东方今报报道）

(责编：芈金、曹昆)