今年农民人均纯收入预计超过14600元

全国农业农村厅局长会议30日在京举行。农业农村部部长韩长赋在会上透露，2018年农业农村发展稳中有进，我国粮食生产保持稳定，总产量达到13158亿斤；农民人均纯收入持续较快增长，预计超过14600元。2019年全国粮食播种面积要稳定在16.5亿亩、粮食产量要稳定在1.2万亿斤以上。
2018年，我国划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区9.3亿亩，全年新建高标准农田8200万亩，高效节水灌溉面积超过2000万亩，农机深松深翻整地超过1.5亿亩。加快现代种业发展，推进粮油糖、果菜菌等15个重要作物良种联合攻关，划定国家南繁科研育种保护区26.8万亩、核心区5.3万亩。强化政策支持，完善玉米、大豆生产者补贴，启动实施稻谷补贴，将3大粮食作物制种保险纳入中央财政补贴。
农业绿色发展重大行动启动实施。推进农业投入品使用减量增效，果菜茶有机肥替代化肥试点扩大到150个县，主要农作物绿色防控覆盖率稳步提高。加强农业资源养护，耕地轮作休耕试点超过3000万亩，推进东北黑土地保护试点和耕地土壤污染管控与修复，启动长江水生生物保护区禁捕和黄河禁渔，清理取缔“三无”船舶9000余艘、违规渔具50万余张。
深化农村改革取得积极进展。完成承包地确权登记面积14.8亿亩，占承包地实测面积的89.2%。全面开展农村集体资产清产核资，农村集体产权制度改革试点涉及近1000个县，13万多个集体经济组织完成改革任务。支持引导农民合作社和家庭农场发展，各类新型经营主体超过300万家。农垦改革扎实推进，农垦土地确权率达到97.3%、登记发证率达到94.7%，89.5%的农场完成职能改革。
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