川藏“新干线”雅康高速公路全线建成并试通车

新华社成都12月31日电（记者胡旭）记者从四川省交通运输厅获悉，12月31日上午8点30分，位于四川省的雅康高速公路提前9个月全线建成并试通车运营，从而结束了四川省甘孜藏族自治州州府所在地康定市不通高速公路的历史。同时，四川省高速公路建成总里程由此达到7238公里。

雅康高速公路是成都平原连接甘孜藏区进而通往西藏的重要通道，也是国家高速公路网四川雅安至新疆叶城的重要组成部分。项目起于雅安市雨城区，向西经天全县、泸定县，止于康定城东，全长约135公里，双向4车道，设计时速80公里/小时，桥隧比达82%，概算投资230亿元。

雅康高速公路建成通车后，从成都绕城高速公路出发，3.5小时就可以到达康定市，较目前时间缩短近一半，将极大提升甘孜藏区交通出行条件，为当地民众出行提供更加方便、快捷、安全的交通出行服务。

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