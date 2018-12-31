12月份中国制造业采购经理指数为49.4% 全年制造业总体保持增长

人民网北京12月31日电 据国家统计局网站消息，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会31日发布的数据显示，12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月回落0.6个百分点。2018年，制造业PMI均值为50.9%，表明全年制造业总体保持增长。
据国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河介绍，近期受国际贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓等多重因素影响，我国制造业发展环境稳中有变，12月制造业PMI为49.4%，环比回落0.6个百分点，景气度有所减弱。
赵庆河分析称，一是市场需求下行压力加大，企业预期趋于谨慎。12月，新订单指数为49.7%，环比下降0.7个百分点，生产经营活动预期指数为52.7%，环比回落1.5个百分点。同时，一些行业逐步进入生产淡季，企业对近期市场预期谨慎。二是受外部环境变数较多，内部需求放缓等因素影响，近期进出口景气度走低。新出口订单指数和进口指数分别为46.6%和45.9%，环比下降0.4和1.2个百分点。三是受部分国际大宗商品价格大幅波动等影响，价格指数持续回落。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为年内低点，分别为44.8%和43.3%，比上月下降5.5和3.1个百分点。四是不同规模企业PMI均有所回落。大型企业PMI为50.1%，比上月回落0.5个百分点；中、小型企业PMI为48.4%和48.6%，分别比上月下降0.7和0.6个百分点。
赵庆河介绍，虽然制造业PMI回落，但生产继续保持增长，企业成本压力有所缓解。12月生产指数为50.8%，继续处于扩张区间。（王仁宏）
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