用于个税专项附加扣除填报功能的手机APP正式启用

人民网北京12月31日电 个人所得税专项附加扣除政策将于2019年1月1日起实施。据国家税务总局网站消息，2018年12月31日，由国家税务总局开发的个人所得税APP软件的专项附加扣除信息填报功能正式上线使用，系统的互联网WEB端、扣缴客户端和税务大厅端的专项附加扣除信息填报功能也同时向社会开放。

据了解，个人所得税APP软件已于近期上线，纳税人可在税务部门官方网站扫二维码或在主流应用市场下载使用。按照规定，提前填报了专项附加扣除信息的纳税人，在2019年1月份发放工资时，就可以享受专项附加扣除，从收入额中扣除这一部分金额及其他的法定扣除后再计算个人所得税。如果纳税人领取1月份工资前忘记填报或者填报晚了，可以在2月份或者以后月份填报并补扣享受。

据介绍，纳税人的填报方式有四种：一是按照各地税务局公告的渠道下载手机APP“个人所得税”并填写；二是登录各省电子税务局网站填写；三是填写电子信息表；四是填写纸质信息表。电子和纸质信息表都可以在各省税务局网站下载。其中，选择在扣缴单位办理专项附加扣除的，可以直接将纸质或者电子表提交给扣缴单位财务或者人力资源部门，也可以通过手机APP或互联网WEB网页填写后选择推送给扣缴单位。（王仁宏）

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