减税降费再加码 经济发展增动能添活力

“要坚决把减税降费政策落到企业，留得青山，赢得未来。”今年的政府工作报告再提“加大减税降费力度”。

保障就业和民生，必须稳住上亿市场主体，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关，而减税降费，无疑是放水养鱼，助力市场主体纾困发展的关键之举。

日前，多位代表委员及专家学者在接受人民网财经记者采访时表示，今年的政府工作报告再度加码“减税降费”，财税政策着力点从税收、费用、成本、资金等多方面齐发力，该延长的延长，该减免的减免，该降低的降低，该提高的提高，这场“及时雨”能够助力中国经济渡过难关稳起来、充满活力向前走。

减税降费2.36万亿元

深化增值税改革成效显著

全面推进增值税改革，对于减轻企业负担、激发市场活力、助力供给侧改革、推动经济高质量发展具有重要意义，同时也有助于完善现代税制体系、提升税收治理能力。

民之所望，施政所向。

深化增值税改革作为2019年实施更大规模减税降费的“重头戏”，自2019年4月1日实施后，有效激发了市场主体活力，为推动我国经济高质量发展提供了强劲的内生动力。

政府工作报告中指出，2019年我国供给侧结构性改革继续深化，重要领域改革取得新突破。减税降费2.36万亿元，超过原定的近2万亿元规模，制造业和小微企业受益最多。

“强调多年的减税降费降成本，今年力度空前。”在西南财经大学西财智库总裁、教授汤继强看来，政府工作报告再度释放了加码减税降费的信号。

“报告提出以保促稳。围绕六保，集中精力、全力以赴，这是底线，进一步推出一批新政，1万亿新增财政赤字规模和1万亿抗疫特别国债，全年累计超2.5万亿的企业新增减负等，这些都是‘及时雨’。”汤继强表示，税、费的削减，优惠的延长，都是为了更大程度向市场让利、为市场主体输血。而“中央本级政府支出安排负增长、非急需非刚性支出压减50%以上”，则显示了政府减税降费的决心和稳定经济的信心。

市场主体获得感足

制造业、小微企业受益多

今年以来，受全球疫情冲击，世界经济有所衰退，产业链供应链循环受阻，加上国内消费、投资、出口下滑，企业特别是中小微企业困难凸显。

今年4月17日召开的中共中央政治局会议提出，在加强“六稳”工作的基础上做好“六保”，其中提到“保市场主体”，市场主体活了，就业就有了保障，民生就有了依托。

要保市场主体，提振企业信心是稳定经济运行的关键所在。伴随超2万亿元更大规模的减税降费在2019年落地，企业发展更有底气，代表委员们在谈到企业发展时，也显示了对发展前景的信心。

“2019年，TCL享受各项税费优惠政策，减免税费累计约24亿元，出口退税超过50亿元。”全国人大代表、全国工商联副主席、TCL科技集团股份有限公司董事长李东生表示，2019年TCL在惠州的新项目上投入了大量设备，税务部门得知后第一时间辅导办理增量留抵退税，总额达1.87亿元，为进一步提升企业核心竞争力提供了资金保障。

全国人大代表、珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠介绍说，“疫情期间，税务部门为公司高效办理了3.9亿元出口退税，缓解了企业的现金压力，为企业发展注入了信心。”

日前，上海财经大学公共政策与治理研究院发布《中国深化增值税改革实施效应2019年度分析报告》。该报告认为2019年深化增值税改革对企业营收的平均带动作用达到5.07%，使得企业2019年营业利润率平均增长0.23个百分点，企业出口平均增长2.27个百分点，4.26%的企业得以扭亏为盈。

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起表示，统筹推进疫情防控和经济社会发展过程中，国家部署出台了一系列减税降费政策，特别是针对中小微企业、个体工商户等困难群体，税务部门精准施策、精准帮扶，各项税费优惠政策正在发挥积极作用。

新增减负超2.5万亿

“精准滴灌”助企纾困

今年的政府工作报告指出，要强化阶段性政策，与制度性安排相结合，放水养鱼，助力市场主体纾困发展。

当前，要稳住经济基本盘，激活国内市场活力，让企业恢复活力是重中之重。企业要活起来，首先要把负担减下来：

前期出台六月前到期的减税降费政策，包括免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费，减免小规模纳税人增值税，免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税，减免民航发展基金、港口建设费，执行期限全部延长到今年年底。小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年……

政府工作报告指出，预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。要坚决把减税降费政策落到企业，留得青山，赢得未来。

张连起表示，政府工作报告提出，今年继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率等制度，新增减税降费约5000亿元。下半年，减税降费力度将更大，广大市场主体将会有更多获得感。

中央财经大学财政税务学院党委书记、教授樊勇在接受人民网财经记者采访时表示，减税降费政策将制度性安排与阶段性政策相结合，体现了通过系统性、基础性的减税降费措施来助力缓解我国经济发展中长期存在的系统性和结构性问题。同时，针对社会经济出现的偶然的、突发的冲击而出台的部分临时性、局部性减税政策，能够有效助力经济走出困境，回归较正常水平。

“大力实施减税降费使企业，尤其是民营企业、小微企业能够轻装上阵，更好应对经济下行压力和外部不确定性，使财政政策有效发挥了逆周期调节作用，为我国经济平稳且高质量发展添动能。” 汤继强表示。

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