政府工作报告重提GDP增长目标 中国经济有信心更有底气

“今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长6%以上……”

“经济增速是综合性指标，今年预期目标设定为6%以上，考虑了经济运行恢复情况，有利于引导各方面集中精力推进改革创新、推动高质量发展。”

今年的政府工作报告中，中国重提GDP增长目标。从“没有提出全年经济增速具体目标”到“今年预期目标设定为6%以上”，中国经济以6%的底线增长目标，再次开启新一年征程。

这一数字背后，是科学统筹疫情防控和经济社会发展工作，率先实现经济复苏，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长所蕴含的底气；更是进一步巩固经济基本盘，确保“十四五”开好局起好步的坚定信心。

经济恢复好于预期 取得成就极不平凡

面对新冠肺炎疫情冲击和世界经济深度衰退的风险挑战，2020年，中国经济交出了一份来之不易更值得骄傲的成绩单：全年国内生产总值增长2.3%，城镇新增就业1186万人，全年为市场主体减负超过2.6万亿元……

今年的政府工作报告指出，“去年围绕市场主体的急需制定和实施宏观政策，稳住了经济基本盘”。

国务院研究室副主任郭玮在解读今年政府工作报告时多次提到了“极不平凡”。郭玮认为，面对严峻复杂形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民顽强拼搏、砥砺奋进，我国疫情防控取得重大战略成果，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，为经济社会发展提供了根本保障和前提。我国率先实现复工复产，率先实现经济增长由负转正。

“与此同时，重点领域关键环节改革向纵深推进，对外开放实现新突破，民生得到有力保障，城镇新增就业1186万人，社会大局和谐稳定。” 郭玮表示。

“在这场前所未有的疫情和经济大考之中，中国经济展现出了‘青山常在、生机盎然’的强劲韧性和巨大机遇，为外资企业继续在华发展提供了重要信心和强大动力。”强生全球资深副总裁、中国区主席宋为群在接受人民网采访时表示，中国科学统筹疫情防控和经济社会发展，通过出台“六稳”“六保”等一系列政策，不仅在疫情防控中取得重大成果，也在全球树立了发展典范。

新模式新业态涌现 高质量发展增添新动能

过去一年，我国规模以上高技术制造业增加值增速加快，实物商品网上零售额占比大幅提高，线上办公、网络购物、无接触配送等广泛开展。

大力促进科技创新，产业转型升级步伐加快正成为中国经济新的发展气象。

“数字经济、智慧经济的发展，已经迎来了最好的时代。”全国人大代表、联想CEO杨元庆在接受人民网采访时表示，去年，在更完善的基础设施助力之下，一大批创新产品、内容、应用和服务蓬勃发展，新消费需求正在蓬勃涌现。“新IT”赋能各行各业的智能化变革，从而促进新消费、创造新需求，助推中国经济转型升级提速。

中国水环境集团董事长侯锋在接受人民网采访时表示，从畅通国内大循环来说，最重要的方面之一就是创新。“十四五”规划《建议》明确提出了“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。同时提出要“强化企业创新主体地位”，“推进产学研深度融合，支持企业牵头组建创新联合体”。可以说，科技创新、自立自强正成为推动经济发展的根本支撑。

商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所所长董超在接受人民网采访时认为，新业态的迅速发展,首先得益于新一代信息技术的深入应用,尤其是数据这一新型生产要素的倍增效应得到充分体现。同时，在技术驱动之下，传统功能业务转型平台服务，网络人际互动催生社交电商，各种新型消费不断涌现。

构建新发展格局 确保“十四五”开好局起好步

今年的政府工作报告中指出，要确保“十四五”开好局起好步。要坚定信心，攻坚克难，巩固恢复性增长基础，努力保持经济社会持续健康发展。

而今年预期目标设定为6%以上，正是考虑了经济运行恢复情况，有利于引导各方面集中精力推进改革创新、推动高质量发展。

下一步，中国经济如何行稳致远，助力构建新发展格局？

浪潮集团执行总裁王兴山在接受人民网采访时认为，满足新需求是加快形成新发展格局的重要着力点之一，通过大力发展工业互联网和智能制造等相关产业，延长产业链和供应链，打通内外部循环的堵点，从而提高供应链抗冲击能力和竞争力，将是构建新发展格局的重要保障。

近年来，营商环境的持续优化也为民营企业带来红利，全国政协委员、内蒙古多蒙德实业集团董事长石磊在接受人民网采访时表示，未来要持续推动优化营商环境取得实效，还要完善政策落实考核机制，使“好政策”有“好落实”。他建议，可以从降低企业成本和负担、规范市场监管执法、改革企业信息公示制度等方面入手，进一步优化我国的营商环境。

“从畅通国内大循环的角度来看，要持续释放消费潜力，拓宽消费增长空间，优化消费环境；要发展现代流通，推进流通设施建设，加快流通现代化步伐；同时，要优化供给水平，提高供给质量和效率。从推动国内国际双循环相互促进的角度来看，则要从增强供应链竞争力，提升区域供应链影响力，推动全球供应链合作等方面着手，进一步扩大高水平对外开放。”董超表示。

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