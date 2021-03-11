杨国强委员：建设农产品溯源系统 建立食品安全诚信体系

人民网北京3月11日电 （许维娜）“乡村振兴，重点是产业要兴旺。”全国两会期间，全国政协委员、碧桂园集团董事局主席杨国强向人民网财经表示，目前我国一些农村地区产业规模不大、品牌效益不强，再加上缺乏城乡流通的桥梁，导致农产品“出村进城”困难，在全面推进乡村振兴阶段，农村产业发展还需进一步加强引导和扶持。

杨国强认为，补足上述短板，需要政府联动社会力量，帮助农民稳定生产、提高产业质量效益、打通城乡流通渠道，让农民、产业与市场紧密衔接，从而实现一头助力乡村产业经济发展，另一头助力城市居民打造品质生活。

对此，杨国强建议：一是加强引导，推广“公司+农户”模式，促进产业发展和农民增收。鼓励支持各地因地制宜开展特色种养，引进一批优质企业参与，为农民提供品种、技术、培训、销售等全方位服务，探索建立机制，打造一批高质量的农产品种养殖基地，农民在家门口就能就业持续增收致富。

二是打通农产品进城产业链，搭建城乡现代商业桥梁。完善农产品进城的冷链物流配送等基础设施建设，建立从乡村到城市的农产品配送体系，将农村的蔬菜水果、生态养殖的禽畜鱼等优质产品从田间地头直接运到城市集散地和社区门店，简化中间环节，满足人们的幸福生活需要。

三是建设农产品溯源系统，建立食品安全诚信体系。探索建立农产品质量追溯系统、流通追溯系统等，以信息化手段实时监控产品从生产加工到流通销售的全过程，形成全产业链的食品安全追溯体系。组织开展食品安全诚信体系建设，依据规范和标准对食品生产经营者实行分类监管，对诚信企业扶优扶强，对失信企业实施联合惩戒，为追求幸福生活的人们提供安全、丰富、好吃、实惠的产品。

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