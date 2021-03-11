阿东代表：贯彻新发展理念 打造新时代吉林振兴发展新动能

全国人大代表、吉林省副省长阿东 受访者供图

人民网北京3月11日电 （记者余璐）今年的政府工作报告指出，要推动东北振兴取得新突破。振兴东北，关乎国家发展大局。“十四五”开局之年，吉林怎样在全面建设社会主义现代化国家新征程中展现新作为，打造新时代吉林振兴发展新动能？近日，人民网记者专访了全国人大代表、吉林省副省长阿东。

人民网：“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案指出，“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”，要求“构建生态文明体系”，再次将生态文明建设提到新高度，对此，您认为这释放了一种什么信号？

阿东：“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案的核心就是要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。其中，第十一篇是“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”。从具体内容看，有三点内容要重点关注：一是完善生态安全屏障体系，重点是东北森林带、北方防沙带、青藏高原生态屏障、黄河重点生态区、长江重点生态区、南海丘陵山地带和海岸带；二是积极应对气候变化，制定2030年前碳排放达峰行动方案，重点控制化石能源消费；三是大力发展绿色经济，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，深入开展绿色生活创建行动。所有措施和行动的目的就是实现“美丽中国”建设目标。

人民网：长白山作为东北亚地区的重要生态屏障，在严守生态“红线”、促进人与自然和谐共生中上有哪些经验？又是如何推进生态旅游高质量发展的？

阿东：作为黑土地重要水源地和生态屏障的长白山，分布着世界上同纬度地带最原始、最完整、最丰盛的森林地带，素有“长白林海”的美誉，是联合国“人与生物圈”自然保留地和首批国家级自然保护区，是“东北森林带”生态屏障的重要组成部分。

60年来，长白山自然保护区在生态环境保护方面取得了引人瞩目的成绩。“保护生态和发展生态旅游相得益彰”是我们在保护长白山，促进人与自然和谐共生中的宝贵经验。

一方面，我们坚持保护优先，严格管控长白山自然保护区范围内非生态活动。另一方面，我们更好地擦亮长白山这块旅游业的“金字招牌”。目前，长白山是国家级旅游度假区和5A级旅游景区，已入选世界最佳旅游目的地、中国绿色旅游示范基地，被评为“全国最佳冰雪休闲目的地”之首。再一方面，我们积极发展冰雪旅游。长白山位于“世界冰雪黄金纬度带”，是滑雪爱好者的天堂。作为我国冰雪旅游和冰雪运动的重要目的地，对于构建东北地区生态旅游产业带和带动东北地区全域旅游发展也具有重要作用。最后一方面，我们合理开发利用长白山的水资源。由火山石、橄榄玄武岩以及火山灰构成的“滤芯”过滤出长白山品质超凡的矿泉水，寒冬不冰、泉涌成河，矿泉甲天下，是中国矿泉水的重要水源地。与此同时，我们加快推进长白山林业绿色转型发展。以合理开发促进有效保护，从根本上实现“变木材采伐为生态抚育、变林业经济为区域经济”的绿色转型，为当地10万林业职工创造新的就业，形成新的生态产业支撑。

人民网：北京2022年冬奥会快要到来，“冬奥会”“冰雪”成了热门词。吉林如何在冰雪产业迎来大发展的机遇下，推动冰雪经济步入快车道？

阿东：吉林省的“十四五”规划把发展冰雪经济作为“十四五”时期的重点工作，要抢抓北京2022年冬奥会和“三亿人参与冰雪运动”的有利契机，做足“冰天雪地”文章，推动冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等加快发展，建设国家级冰雪经济高质量发展试验区，将我省打造成为世界著名冰雪旅游目的地。

人民网：今后一个时期，吉林将如何在新征程上展现新作为？

阿东：今年是我们党成立100周年，也是“十四五”开局之年。吉林将迈准迈稳，迈出新气象，迈出新成效。

一是提升创新能力。吉林有66所高等院校和104家科研机构，特别是有长春光机所、应化所、吉林大学等科研单位，还有一汽、中车长客等企业创新平台。我们要用最优的政策服务拴心留人，完善企业创新服务体系，争创长春国家自主创新示范区，推动人文科教优势加快转化为产业优势、发展优势和竞争优势。

二是推动产业升级。我们已经成立了汽车及零部件、装备制造、农产品加工及食品、数字、冶金建材、通用航空、文化旅游、清洁能源、医药健康、石化新材料等十个产业链链长制度，由省政府领导担任链长。目前，我们正在加快推进一汽奥迪新能源汽车、吉化乙烯项目、“陆上风光三峡”、冰雪经济高质量发展试验区等重点项目建设，提升产业链、供应链现代化水平。

三是狠抓粮食生产。我们坚决维护国家粮食安全政治责任，保护好利用好黑土地这一“耕地中的大熊猫”，稳步提升粮食综合生产能力，努力向800亿斤台阶迈进，为国家多产粮、产好粮。同时，我们要抓粮食生产的同时，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。

四是重大项目建设。加快建设新型基础设施，特别是5G基站建设。启动实施城市更新行动，强化城市风貌管理。加快建设交通强省，抓好敦白铁路、沈白高铁建设和长白铁路提速工程，推进沿边开放旅游大通道建设，改扩建长春、延吉、长白山等机场。谋划实施重大水利工程，加快推进西部河湖联通工程。

五是释放消费潜力。最重要的工作就是抓好旅游业。我们将充分利用吉林的气候优势和资源优势，大力推进“清爽吉林·22℃的夏天”“温暖相约·冬季到吉林来玩雪”等旅游品牌建设。全力打造吉林成为世界著名冰雪旅游目的地。

六是扩大开放合作。高标准建设长吉图开发开放先导区、中韩（长春）国际合作示范区、珲春海洋经济发展示范区等开放平台，申建中国（吉林）自贸试验区，把吉林打造成为东北亚区域中心枢纽和我国向北开放重要窗口。同时要加快打造市场化、法治化、国际化营商环境，推进吉林营商环境进入全国第一方阵。

总的来说，吉林要实现全面振兴全方位振兴，“十四五”时期必须有一个足够的加速度，唯有苦干实干一条路。我们必须只争朝夕，勇往直前，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年。

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