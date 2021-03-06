马杰代表：我国已成功掌握月球轨道无人交会对接技术

全国人大代表、中国航天科工集团二院党委书记马杰。受访者供图

人民网北京3月6日电 （赵竹青）近期，嫦娥五号探测器成功从月球采样返回，中国航天再次成为全国人民关注的焦点。今年全国两会召开期间，全国人大代表、中国航天科工集团二院（以下简称二院）党委书记马杰表示，中国已成功掌握月球轨道无人交会对接技术。

嫦娥五号任务是我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程，一次任务中连续实现了多个重大突破——首次月面采样、月面起飞、月球轨道交会对接、带样返回，为探月工程“绕、落、回”三步走发展规划画上了圆满句号。其中，“首次月球轨道无人交会对接”是此次任务“四大关键技术”之一。二院所属25所自主研制的微波雷达，在月球轨道交会对接阶段发挥了至关重要的作用。

马杰介绍，微波雷达是月球轨道交会对接远距离测量的唯一手段，由雷达主机和应答机组成，分别安装在嫦娥五号探测器的轨道器和上升器上。当轨道器、上升器相距约100公里时，微波雷达开始工作，不断为导航控制分系统提供两航天器之间的相对运动参数，并进行双向空空通信，两航天器根据雷达提供信号调整飞行姿态，直至轨道器上的对接机构捕获、锁定上升器，成功完成交会对接。在此过程中，微波雷达是“千里眼”，也是“顺风耳”，既提供超高精度多维测量信息，又可实现两个航天器之间的双向通信，使交会对接更精准、更可靠，确保一次成功、万无一失。

“此前的载人航天工程任务中，我国航天器在近地轨道进行过多次交会对接，都应用了二院微波雷达，五战五捷的表现足以证明，我国已成功掌握交会对接技术。”马杰说。

与以往不同的是，这次是在距离38万公里之外的月球轨道，测控环境更复杂，难度更大。据了解，为应对此次艰巨任务，微波雷达完成了多项技术创新，整体技术水平达到国际领先，并以“首先捕获、稳定跟踪、精确测量、可靠通信”的完美表现，见证了嫦娥五号的“太空牵手”之旅。

马杰透露，天问一号探测器计划今年5至6月着陆火星，届时二院自主研发的新产品——相控阵着陆测量雷达，将在“落”的阶段发挥作用。

据了解，今年是马杰作为全国人大代表履职的第13年。“履职要有责任心，人大代表不仅仅是荣誉，更是沉甸甸的责任。”多年的履职经历让马杰感受到，人大代表是情怀，是责任，更是奉献。2009至今，她通过深入学习、广泛开展专题调研，先后提出了关于建立国家应急救援保障体系、加快智慧城市建设、制定我国质量教育法等的多项议案和建议。

马杰表示，2021年将关注政府报告中关于科技自立自强、科研人才队伍建设以及科技创新研发投入等方面的内容，围绕科技创新、弘扬中国传统文化等领域提出有关建议。

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