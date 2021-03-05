王冬胜委员：打通粤港澳专业资格互认 助推区内人才流动

全国政协委员、汇丰亚太区行政总裁王冬胜。受访者供图

人民网北京3月5日电 （记者李栋）“粤港澳三地要进一步打破束缚人才流动的藩篱，完善体制机制、规则政策等方面的‘软对接’，促进三地人才自由流动。”全国政协委员、汇丰亚太区行政总裁王冬胜在接受人民网记者采访时如是说。

2019年2月，中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确，要打造宜居宜业宜游的优质生活圈，为港澳居民在内地学习、就业、创业、生活提供更加便利的条件。

“为了鼓励港澳专才到内地发展，大湾区内地城市已推出了个税优惠等便利措施。”在今年的全国两会上，王冬胜就促进区内人才流动提出了多项建议，建言鼓励香港青年到大湾区内地城市发展。

为实现这一目标，王冬胜认为打通三地专业资格互认至关重要。他建议，可逐步推动三地金融、法律等从业人员的资格互认，便利专业人士相互流动，为他们在大湾区的事业发展拓展空间。

王冬胜建议，三地可共同建立一站式的网上服务平台，提供区内就业、生活及创业的资讯，通过多样化的沟通和宣讲方式，帮助年轻人更好地理解大湾区的新政策和把握新机遇。“同时也希望更多企业能参与其中，为大湾区的人才交流创造丰富机遇。”他说。

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