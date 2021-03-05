吕亮功代表：建议大力支持发展可降解材料 规范市场行为

人民网北京3月5日电 （记者毕磊）“可降解材料是国家战略性新兴产业发展方向之一，是新材料重点发展领域。得益于我国环保和政策法规的支持，市场需求近几年迎来了高速发展，但仍存产业发展一哄而上现象，产生了产能过剩、资源浪费等问题。”全国人大代表、中国石化集团公司副总经济师吕亮功在接受人民网记者采访时表示，建议加强产业发展顶层设计，加大对发展可降解材料的支持与规范发展。

2019年，国家发展改革委推出《产业结构调整指导目录（2019年本）》，可降解材料的开发、生产与应用被列入鼓励类产业，市场需求迎来高速发展。相关数据显示，2019年全球可降解材料年产能约83万吨，中国年产能约为31万吨；预计2023年全球可降解材料年产能将达200万吨。

据了解，可降解材料尽管发展较快，但在产品种类、行业标准、应用规范、回收处理等方面还存在若干问题，市场也存在鱼龙混杂的情况。比如，一些掺杂淀粉的非可降解材料，或添加“光氧降解剂”的不完全降解材料冒充可降解材料，扰乱市场秩序。另外，社会对可降解材料全生命周期认知也存在误区。大多数可降解材料需要在堆肥条件下经过一定时间才能实现完全生物降解，并非使用结束后就迅速自然降解。

为推动可降解材料产业的健康有序发展，吕亮功建议，要加强可降解材料产业顶层设计，从合成材料发展和应用的全场景考虑，在更高层面、更广范围设计和布局国家可降解材料产业发展；同时，应修订完善标准体系，规范市场行为。

吕亮功表示，要围绕生产、加工、使用、回收处理等环节统筹谋划全产业链布局，综合各方力量研究编制全国可降解发展规划和发展路径，形成可降解材料全生命周期的可持续发展；要统筹可降解材料和塑料循环利用的关系，形成互为补充的合成材料可持续发展产业布局；同时，要多方面持续加强可降解材料产业的政策支持力度，稳定行业预期。

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