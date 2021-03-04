全国人大代表、传化集团董事长徐冠巨。（受访者供图）

人民网北京3月4日电 （记者车柯蒙）2021年是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，建立更高标准的市场体系意义重大。全国人大代表、传化集团董事长徐冠巨在接受记者采访时表示，立足新起点，数字技术将在高标准市场体系建设中发挥不可或缺的作用，加大数字化对高标准市场体系建设的赋能，是为市场主体高质量发展注入活力的有效路径。

近年来，我国数字技术发展迅猛，向生产生活领域和公共治理领域广泛渗透，数字经济蓬勃发展，成就斐然。“数字技术在消费端应用不断成熟，但对生产制造端的赋能还在爬坡阶段，无论是内部供应链效率，还是外部供应链服务，都存在一些短板。”徐冠巨在采访时表示，随着制造业定制化、柔性化渐成趋势，这样的痛点也愈发明显。

“以一个企业为例，他们的产品品种超过2300个，客户超过7200家，48小时交付订单占比90%以上，多品种、多批次、小批量的特点，迫切需要加强供应链协作，从而提升企业运营效率。由此可见，供应链是制造企业的核心竞争力，以数字化赋能，打通信息孤岛，让供应链主体之间有效连接，促进信息流、物流、资金流、商流的融合，是提升供应链效率和能力的关键。”徐冠巨用案例生动阐述了加快建立数字化供应链体系对于打通企业发展痛点、赌点的重要意义。

“大量的生产制造企业迫切需要专业平台来提供解决方案服务。”徐冠巨告诉记者，目前，传化集团正打造服务产业端的工业互联网平台，用数字技术来整合生产、物流、金融、基础设施等要素，帮助制造企业提升效率和价值。

“十四五”开局之年，高标准市场体系建设按下加速键。徐冠巨表示，数字技术是决定未来的胜负手，将在高标准市场体系建设中发挥不可或缺的作用。他建议，利用“十四五”期间建设高标准市场体系的契机，大力推进生产制造端数字化改革，打造一批服务产业端的工业互联网平台，加快建立数字化供应链体系，引导传统物流网络基础设施的数字化升级改造、促进互联互通，提升市场基础设施的现代化水平。

“十四五”规划《建议》提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为激发各类市场主体的发展活力，徐冠巨表示，完善产权保护是建设高标准市场体系的制度基础，建议加快完善民营企业同等保护的法律体系；企业是高标准市场体系中的运行主体，民营企业要进一步提高认识，加强规范运营，主动与高标准市场体系接轨。

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(责编：李源、高雷)