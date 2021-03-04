人民网北京3月4日电 （记者车柯蒙）近年来，随着我国城镇化进程加快和居民收入水平提高，与衣食住行密切相关的生活服务业迅速发展。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要加快发展现代服务业，推动生活性服务业向高品质和多样化升级。近日，全国人大代表、58同城CEO姚劲波在接受人民网记者采访时表示，2021年全国两会，他将提交三份书面建议，聚焦“推进生活服务业数字化转型实现高质量发展”“规范引导长租房市场健康有序发展”“发挥企业主体作用助推职业教育高质量发展”等方面。

疫情影响下，线下服务逐渐线上化，催生了以无接触服务等为代表的新业态、新模式。数字化生活服务不仅便利了人们的日常生活，也成为促进“六稳”“六保”、提振消费、保障民生的重要力量，呈现出巨大的发展潜力。

姚劲波在接受采访时表示，建议从以下两方面着力，加快推动生活性服务业数字化转型：

首先，强化政策引领，为数字化转型中的企业提供有力支撑。姚劲波建议，可加快制定细分领域的专项行动方案，帮助企业加深对“互联网+生活服务”融合目标、路径及重要性的认知，转变“不会转”“不敢转”的观念。

其次，建议鼓励平台企业投入研发数字化转型产品。姚劲波建议，鼓励有技术有产品的平台企业向中小微企业提供一站式数字化服务，培训从业人员，夯实转型基础；引导平台企业对居民消费趋势精准定向，定期发布大数据分析报告，供政府及市场主体参考，持续优化供给结构；加强对平台企业的规范引导，扩大服务范围，提高产品质量，避免恶性竞争，促进市场健康平稳发展。

此外，姚劲波还提出规范引导长租房市场健康有序发展、发挥企业主体作用助推职业教育高质量发展的书面建议。

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(责编：李源、章斐然)