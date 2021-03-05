周勇委员：以“医康养”一体化模式助推养老产业高质量发展

人民网北京3月5日电 （记者杜燕飞）“目前，全国养老服务机构和设施面临运行效率不高、盈利难等难题。”今日，全国政协委员，中建集团党组成员、副总经理周勇在接受人民网记者采访时表示，建议加快推进“医康养”一体化模式，助力养老产业高质量发展。

全国政协委员，中建集团党组成员、副总经理周勇。受访者供图

据了解，目前我国养老服务体系主要包括居家养老、社区养老和机构养老，主要有“医养结合”“康养结合”“医康结合”三种模式。在周勇看来，“医康养”一体化的养老模式，可有效规避前述三种模式的结构性问题（即“医”“康”“养”在既有的主流模式中无法同时具备），将现代医疗服务技术与养老保障模式有效结合，实现“有病治病、无病疗养”。

为此，周勇建议，可加快区域级康养医疗配套设施建设，发展“医康养”一体化养老模式。一方面，加强区域配建规划，提升综合服务能力。“医康养”结合的主要内容，是指打造以“康养机构+社区医院”相结合的综合一体化模式，面向居家、社区、机构养老的老年人，在提供基本生活照料服务的基础上，提供医疗卫生方面的服务。

“建议在一定人口规模的城市片区内，配建一定规模的‘医康养’综合体，支持优秀运营企业开展养老、医疗、康复一体化服务，满足本区域长者需求。”他说。

另一方面，周勇建议，可将“医康养”综合体的运营权交由具备医疗资质的养老服务企业负责，或通过养老运营企业和医疗运营企业合作经营，为社会提供稳定的综合服务。

此外，除了建议鼓励社会资本进入，周勇认为完善相关的人才支撑体系也不可或缺。“建议进一步完善‘学历教育、职业培训、企业内训’三级人才培训体系，健全养老服务培训机制。”周勇说。

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