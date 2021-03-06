周延礼委员：保险业要在多支柱养老保障体系建设等方面发挥作用

全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼。人民网记者 王晓啸摄

人民网北京3月6日电 （记者李栋）“目前，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济发展前景向好。但也面临结构性、体制性、周期性问题相互交织带来的困难和挑战。”近日，全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼在接受人民网记者采访时表示，保险业要在服务多支柱养老保障体系建设等四个方面发挥作用，助力构建新发展格局。

周延礼说，首先是要服务多支柱养老保障体系建设。保险业已在应对人口老龄化和养老保障体系建设上进行了多项尝试和探索，如稳步推进税延养老保险试点和大力推动商业养老保险。一些大型保险公司布局“保险＋医养”领域，为老年人提供集风险保障、医疗诊治、养老看护于一体的综合养老方案。

“当前，随着我国人口老龄化趋势不断加剧，我国仍面临较大的养老压力，依旧存在基本养老金面临较大缺口，养老服务供给不足等问题。”他说，未来保险业要进一步聚焦人口老龄化现象，深度参与长期护理保险制度试点，并积极针对老年人群进行专项健康医疗保险产品的开发。同时推进商业养老保险产品的落地和革新，加快第三支柱养老金融业务发展。在明确养老金融产品标准的同时，稳步推进创新试点，为养老金融全面发展探索出新的道路。

二是发展普惠金融。保险业作为贴近民生、具有保障作用的金融主体，天然具有普惠基因。当前，大数据、云计算、区块链、人工智能等技术正在加快推进保险业转型发展。保险科技的广泛应用，使得以前不可保的标的得以承保，增强了风险控制和反欺诈能力，为保险助力普惠金融带来更大的想象空间。

周延礼认为，科技赋能的智能化、便捷化线上核保理赔和客户服务，在降低经营成本的同时增强保险的触达率，使得保险业不断推进产品创新、商业模式创新，最终实现保险的普惠。

三是积极拓展农业保险，服务乡村振兴战略。“十三五”时期，我国农业保险对服务脱贫攻坚发挥了重要作用，但总体发展水平还不高，需要不断“扩面、增品、提标”。

展望“十四五”，周延礼说，保险业可以持续发挥经济补偿和风险管理的重要作用。“保险业天然与风险较高且风险集中的农业有着天然的契合，农业保险产品一方面可以有效为农业振兴和农民增收提供风险屏障，另一方面也可以为农民增信，协助政府及相关银行企业做好风险管控及风险对冲。”

四是积极服务医药、健康产业发展，服务“健康中国”战略。健康产业是国家核心竞争力的重要体现，发展健康产业对满足民众健康需求、提高服务业水平、促进经济转型升级具有重要意义。

他说，要立足于提供长期保障，加快发展长期商业健康保险产品，与基本医保形成结构互补；要立足于扩大覆盖面，着力提高商业健康保险覆盖面，运用“大数法则”来分散风险；要立足于保障实际医疗支出，通过保险机制，降低人民群众的实际医疗负担；要立足于合理的利益激励机制，通过区别定价和费率浮动等方式，鼓励年轻人和健康人群为未来健康保障投保；要立足于积极参与管控不当医疗行为，通过智能控费等方式提升风险管理能力。

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