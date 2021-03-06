达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

人民网北京3月6日电 （记者毕磊）2020年中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年的重点任务之一。这也成为近期社会关注、全国两会代表委员关心的高频词汇。

全国政协委员、淄博市政协副主席、民盟淄博市委主委，齐鲁石化公司三级协理员达建文在接受人民网记者采访时表示，要做好碳达峰、碳中和工作，积极应对气候变化，不但要在全社会提倡绿色低碳生活方式，更要尽快制定和完善二氧化碳减排政策。他建议，加快建立碳排放监控体系，通过政策引导，采取调整产业结构、优化能源结构等措施，达到碳排放总量控制目标。

达建文指出，2020年7月，在欧盟宣布碳中和计划之前，已有30多个国家宣布碳中和目标。中国“2030年碳达峰，2060年碳中和”的承诺，为我国的绿色发展注入新动力。同时，要实现这两个目标，中国也有必要采取新的行动，做好“十四五”时期的新开局尤为关键。

“碳中和不仅仅只是能源的事，它与产业链等方方面面都有关系，碳中和目标将深刻影响下一步产业链的重构、重组和新的国际标准。”达建文表示。

达建文建议，要建立碳总量的目标，统筹不同发达程度地区和不同功能区的碳排放政策与指标，充分考虑产业结构调整对减排贡献率的积极影响，抑制高能耗产业扩张。尽快完善二氧化碳减排政策体系，加快建立碳排放监测核算、报告、核查体系，使得碳排放的信息能够测量、监测、统计以及核查，并将其作为约束性指标。

同时，达建文建议，要加快绿色低碳可持续发展技术攻关，鼓励企业为主体的绿色低碳技术研发与工业化。突出和强化企业创新主体地位，打击创新过程中的学术不端和权力寻租，真正以创新推动高质量低碳发展。

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