加快推进低碳转型 擦亮绿色发展生态底色

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

3月5日，十三届全国人民代表大会第四次会议开幕，国务院总理李克强在作政府工作报告时提出，“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”，“制定2030年前碳排放达峰行动方案”，“中国作为地球村的一员，将以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献”。

对此，多位代表委员就如何实现碳达峰、碳中和目标建言献策。

加强顶层设计 强化目标导向

2020年，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为下一阶段的重点任务之一。在实施路径上，今年政府工作报告明确了下一阶段的具体举措，包括：制定2030年前碳排放达峰行动方案；优化产业结构和能源结构；促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业；实施金融支持绿色低碳发展专项政策，设立碳减排支持工具等方面。

“要实现碳中和目标，需要全社会各行业共同努力。意味着我国在产业结构、能源结构、投资结构、生活方式等方面都将发生深刻转变。”全国人大代表、国网山西省电力公司董事长刘宏新认为，推进能源供给侧结构性改革，要加强顶层设计，加快能源清洁低碳转型，大力推进电气化。要坚持全国一盘棋，尽快出台国家行动方案，明确实施路径、时间表和路线图，提出重点行业、重点地区梯次达峰方案。

全国政协常委、农工党中央副主席、海南省委会主委、海南省副省长王路指出，“十四五”时期是实现碳达峰关键期、推进碳中和起步期，应提升绿色发展在国家发展格局中的战略地位，强化目标导向，以高标准刚性约束起好步，统筹国家相关战略发展目标。

“客观地说，我国现有立法不能满足碳达峰目标和碳中和愿景实现的实际需求。”近日，全国政协常委、社会与法制委员会驻会副主任吕忠梅提交了《关于碳达峰碳中和目标实现立法“三步走”的建议》。她表示，目前，全球已有120余个国家提出2050年实现碳中和的目标，运用法治手段推进碳达峰碳中和是国际社会的普遍做法。建议在不同阶段，在国际公约或协定确立的国际准则、原则前提下，分阶段审慎推进国内立法。

构建清洁低碳能源体系 推进能源绿色转型

今年政府工作报告提出，“优化产业结构和能源结构”。

刘宏新代表说，从供给侧看，大力发展新能源，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，将为优化能源结构、实现能源清洁低碳转型提供重要支撑。

“乡村振兴必将加速农业农村的信息化和工业化步伐，也必然带来农村能源需求的爆发式增长。”全国人大代表、明阳集团董事长张传卫建议，将新能源作为乡村振兴的主体能源。新能源开发建设本身就可以成为一种创新的经济收益模式，通过乡村绿色低碳能源助力中国碳达峰、碳中和。同时，乡村新能源布局要尽量就近建设，减少长途输送，解决就地消纳问题，实现价值链延伸。

全国政协委员、中国华能集团有限公司董事长舒印彪表示，电能是清洁高效的二次能源，目前我国电气化水平还有很大提升空间。建议推进能源消费方式变革，推动终端用能清洁化、低碳化，加快终端能源消费领域的电气化进程。

“地热能是一种绿色低碳、能够持续利用的可再生能源。”全国政协委员、四川省地矿局局长王建明表示，要加快推进地热资源开发利用，大力发展新能源，为发展方式绿色转型做出贡献。他建议，加快推进地热能资源详查，加强地热能产学研用协同攻关，形成资源高效开发与循环利用的集成技术模式，同时加大对地热资源科研立项的支持，激励开发利用单位开展科技创新。

“碳达峰、碳中和目标的提出，为能源电力工业发展提供了重要机遇。”全国人大代表、福建省宁德市委书记郭锡文说。他表示，推进能源绿色转型，实现碳达峰、碳中和，事关经济社会发展全局。宁德作为国内领先的新能源整车制造基地，将着力打造东南沿海重要清洁能源基地、光电储一体化示范基地等。下一步，要加大新能源汽车推广应用，支持换电模式试点推广，营造新能源汽车使用的良好生态。

攻坚核心技术 助推绿色经济

实现碳达峰、碳中和目标，离不开环保技术的研发运营以及环保材料的应用创新。

全国人大代表、金发科技股份有限公司董事长袁志敏说，当前，我国在塑料制品的生产、使用、回收处置等环节仍存在短板。要为新材料产业化提供更多支持，发展壮大核心技术能力突出、集成创新能力强的新材料企业，切实提升我国新材料产业的支撑能力。

全国政协委员、中国节能环保集团有限公司党委书记、董事长宋鑫表示，在新发展阶段，通过组织实施有关重点工程，锻造推动国家“碳达峰、碳中和”目标实现的咨询规划和资源统筹能力、推动国家绿色区域发展能源环境综合解决方案提供能力，对助推绿色经济和节能环保行业高质量发展有重要意义。

全国政协委员、正泰集团董事长南存辉表示，目前我国已是全球最大的电力装备需求国和制造国，装机容量和发电量位居世界第一。但是，为实现碳达峰、碳中和目标，电力装备产业亟须转型升级。他建议，应设立重大专项，重点研发突破消纳高比例新能源输电技术和装备、重工业退煤脱碳技术和装备等关键核心技术问题。同时，要优化产业布局，平稳化解火电机组和常规输变电设备过剩产能，合理优化清洁能源产能结构，加快电力工业清洁发展和工业再电气化。