洪杰代表：企业要把创新作为发展的首要战略

人民网北京3月7日电 （许维娜）今年的政府工作报告指出，依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能。促进科技创新与实体经济深度融合，更好发挥创新驱动发展作用。

“企业要在这轮创新热潮中发挥创新主体作用，企业家要发扬企业家精神，主动担当作为，引领自主创新热潮。”全国两会期间，全国人大代表、三棵树董事长兼总裁洪杰在接受人民网财经采访时表示，要把创新战略作为企业发展的首位战略，加大科技研发投入，提升原始创新能力。

为了鼓励全民创新，让更多企业特别是民营企业敢于创新，洪杰认为，需要从以下几个方面突破：一是全面洞察需要突破的关键核心技术。组织协会、科研院所等，深入洞察各产业情况，梳理出各行各业需要突破的技术，形成目录，以目标引导全民创新。

二是大力支持基础学科研究，提升原始创新能力。加强基础学科研究，驱动更多企业成为原始创新主体，通过民营企业机制优势，实现关键核心技术的产业化。

三是加大支持和激励机制，用创新创富机制激发全民创新热情。建立更加通畅的创新资金的创富退出通道，用创新创富机制引导资本投资创新热情。

四是强化自主知识产权的保护。“一定要通过自主创新，掌握关键核心技术。针对行业卡脖子的关键技术，要主动攻克突破，为供应链的自主安全可控提供保障。”洪杰说。

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