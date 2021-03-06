刘尚希委员：加快培育完整内需体系须以改革为动力

人民网北京3月6日电 （记者任妍）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出，“坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。”

今年全国两会召开期间，全国政协委员，中国财政科学研究院党委书记、院长刘尚希在接受人民网记者采访时表示，今年全国两会提交了关于培育完整内需体系的建议。刘尚希提到，培育完整内需体系是我国进入高质量发展阶段的一项战略任务，是中国发展经济学中的一个新命题。培育完整内需体系，适配性地扩大内需，须以改革为动力，并纳入新发展格局构建之中。

关于内需的定位，刘尚希表示，应从“温饱型”需求转变到“品质型”需求，以生活品质提升为扩大内需的基准。

“在过去，主要是‘温饱型’的需求，有吃有穿有住；而在当前及今后，随着我国人均GDP不断提高，基于生活品质的需求越来越大。这就意味着，人们对日常生活的需求不仅要求品质上提高，范围上也在扩大，要求好山好水好空气，以及对各种社会基础设施、城乡公共设施和教育、医疗等公共服务的要求也越来越高。”刘尚希认为，培育完整的内需体系，需要有效的市场和有为的政府，并形成合力。

当前，应如何加快培育完整的内需体系？刘尚希表示，需要从以下几方面重点发力：

首先，加快要素市场化配置改革。当前，应重点推进土地、资金、电力、油气、运输、技术、知识产权、劳动力和数据等新旧要素配置的市场化、法治化和国际化程度。

其次，要加快缩小收入分配差距。

同时，要重塑我国内需体系的空间形态。

刘尚希指出，随着发展的主体空间形态日渐演变为中心城市、都市圈和城市群，内需体系的空间形态也随之表现为以城市为主导。为此，需要城市化改革与市场化改革协同推进，加快人口的市民化。

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