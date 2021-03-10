全国政协常委王寿君：鼓励国有企业建立双向开放式创新平台

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月10日电 （记者杜燕飞）“‘十四五’时期，要强化国有企业科技成果转化主体作用，大幅提升国有企业科技成果转移转化成效。”全国政协常委、中国核学会理事长王寿君日前对人民网记者表示，要鼓励国有企业建立双向开放式创新平台，加快推进“产学研融用”协同创新，持续建立健全国有企业科技成果转化绩效评价与人员激励机制，激发人才创新活力。

全国政协常委、中国核学会理事长王寿君。受访者供图。

今年的《政府工作报告》指出，“促进科技创新与实体经济深度融合，更好发挥创新驱动发展作用”“强化企业创新主体地位，鼓励领军企业组建创新联合体，拓展产学研用融合通道，健全科技成果产权激励机制”……

“企业是创新主体。一直以来，国有企业在推动科技创新放、助力经济社会发展方面做出了积极贡献。”王寿君表示，目前，国有企业的科技成果转化仍存在合作形式不健全、转化能动性不足等问题。

为此，王寿君建议，要鼓励国有企业建立双向开放式创新平台，积极推进自主创新与开放式创新相结合。

“ 这里的‘双向’指的是：一方面，国有企业要深入挖掘自身技术创新实际需求，推行‘揭榜挂帅’，不管科研人员是企业内部的还是外部的，都可以向他们广泛征集科技成果；另一方面，国有企业要重视自身先进技术成果的积累与梳理，并将适用技术成果转移到其他企业和行业中，带动国内相关企业向产业链价值链的高端汇聚，充分发挥国有企业社会责任。”王寿君告诉记者，同时，国有企业要更好地“走出去”，进一步深度融入国际分工体系。

同时，要鼓励国有企业牵头组建新型研发机构，加快推进“产学研融用”协同创新。“应加快推进以国有企业为主导的新型研发机构。这样不仅有助于强化科技与经济紧密结合，深化供给侧结构性改革，同时更有助于在新格局下加快国有经济布局优化和战略调整，激发国企活力。”王寿君说。

此外，应持续建立健全国有企业科技成果转化绩效评价与人员激励机制。“在科研人员方面，应进一步明确其科技成果的边界范围和独立性评价标准，这样既能肯定原有研发人员的工作成果，又能激发后续研发人员成果转移转化的积极性。”王寿君表示，在管理人员方面，应合理提高国有企业科技投入与成果转化的指标权重，对领导班子特别是主要负责人的考核，从以往考核偏重利润，转向利润、科技投入与成果转化收益并重。

“开局十四五·代表委员说”系列报道：

坚持创新驱动“大方向” 激活科技引领“源头水”

改善民生拓展需求 深挖文旅体消费市场潜力

马杰代表：我国已成功掌握月球轨道无人交会对接技术

周延礼委员：保险业要在多支柱养老保障体系建设等方面发挥作用

达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

刘尚希委员：加快培育完整内需体系须以改革为动力

洪杰代表：企业要把创新作为发展的首要战略

丁佐宏委员：助力乡村振兴 民营企业要积极作为