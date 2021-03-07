丁佐宏委员：助力乡村振兴 民营企业要积极作为

人民网北京3月7日电 （许维娜）我国脱贫攻坚战取得了全面胜利后，如何巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，成为了各方共同关注的焦点。“下一步，要实现乡村振兴，民营企业同样要积极作为，发挥更大作用。”2021年全国两会期间，全国政协委员、月星集团董事局主席丁佐宏在接受人民网财经采访时表示，农村稳则天下安，农业兴则基础牢，农民富则国家盛。

早在2015年10月17日，全国工商联、原国务院扶贫办、中国光彩会就发起“万企帮万村”行动，以民营企业为帮扶方，以建档立卡贫困村贫困户为帮扶对象，采用多种帮扶形式，帮助贫困村加快脱贫进程。

“万企帮万村”行动获得了民营企业家们积极响应。面向“十四五”，许多民营企业家纷纷表示，脱贫收官不收队，要把巩固拓展脱贫成果和乡村振兴结合起来，持续开展“万企帮万村”行动，久久为功，助力乡村振兴。

丁佐宏表示，“万企帮万村”行动，一方面改变了部分农村地区的落后面貌，会有效推动乡村振兴；另一方面，也为企业挖掘农业农村市场潜力提供了机会。

对此，丁佐宏建议建立信息共享平台，做深做透做实基础信息采集工作，把企业信息和村里的相关信息都公布在平台上，让企业和村里精准“相亲”。

丁佐宏认为，进一步探索以市场为导向，要发挥民企在“产业造血”方面的优势。“万企帮万村”一定要因地制宜，一村一策，走造血式乡村振兴之路。非公企业要发挥行业优势，立足实际，重共建轻捐助，牢牢抓住产业扶贫、消费扶贫这两个抓手。

丁佐宏还建议，各级工商联要充分发挥非公企业“娘家人”的作用，发挥桥梁纽带作用，着力解决非公企业遇到的困难和问题，特别是解决帮扶乡村振兴行动中出现的新问题，及时总结“万企帮万村”精准扶贫和乡村振兴行动中的先进典型，形成示范引领。

此外，他还认为，应谋划好“万企帮万村”行动见效后非公企业的退出机制。“乡村振兴在于形成农村的内生活力，当乡村产业步入正轨，造血机能初步完善的情况下，要提前研究谋划好非公企业的退出机制，让非公企业有余力和精力投入更多的‘万企帮万村’行动中。”丁佐宏表示。

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