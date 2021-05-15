“‘十三五’期间，中国化学工程集团有限公司（以下简称‘中国化学工程’）各项经济指标大幅增长，实现了营业收入、利润总额翻一番，新签合同额翻两番的业绩，这些都源于改革。”日前，在国企改革典型座谈会上，中国化学工程集团党委副书记、董事刘德辉表示，“十四五”期间，中国化学工程将纵深推进国企改革三年行动全面按期完成，释放高质量发展新活力。

以混改为突破口 跑出央企“加速度”

“混合所有制改革是中国化学工程深化改革的重要突破口。”刘德辉强调，近年来，中国化学工程强化党建引领，积极稳妥推进混改，建立市场化机制，坚持创新驱动，持续激发改革红利。

据中国化学工程总经济师胡永红介绍，2020年，中国化学工程在首批6家试点单位基础上，一企一策，通过增资扩股、股权转让、合资新设、内外部兼并重组等多种方式推进混改，以资本的‘混’促进管理的‘改’，实现了多种所有制资本取长补短、共赢发展。

“截至目前，我们已经完成4家二级公司、10家三级公司的混改，组建了15家‘核心层’作业层实体，吸引了万华化学、上海华谊、江苏盛虹等多家企业参与。”胡永红说。

同时，中国化学工程以三项制度改革为重点，完善市场化机制建设，打开干部“能上能下”局面，建立员工“能进能出”机制，强化薪酬与业绩“双对标”，实现收入“能增能减”；推行任期制、契约化及职业经理人制度，目前，5家二级企业完成经理层市场化选聘工作，推动10余家三级企业职业经理人市场化选聘，共选聘职业经理人65名,其中30人从外部选聘。

一系列的市场化改革举措为企业发展增添了新动力。“目前，集团董事会建设、公司制改革、混改及市场化机制建设、任期制和契约化管理，职业经理人等改革进展都快于央企平均水平，确保今年完成国企改革三年行动任务的70%以上。”胡永红说。

创新添动力 打出发展“组合拳”

历经10年研发，突破尼龙66关键原料己二腈“卡脖子”技术，并投资建设国内首个尼龙66关键原料己二腈工业化项目；应用超临界流体技术的年产5万方气凝胶项目已在重庆启动；研发有机液体储氢MCH技术，实现氢的长距离安全输送；开展高端聚烯烃弹性聚乙烯POE、尼龙12、高效环保催化剂等多个高端化工新材料技术研发……

创新是引领发展的第一动力。“一直以来，中国化学工程搭建研发平台，实施内外部科技资源整合，强力推动建立‘1总院+多分院+N平台’的开放式科技创新平台，搭建‘产学研用’合作平台。”刘德辉说。

据介绍，为完善科研奖励激励机制，激发创新活力，中国化学工程明确“四个15%”及“两个5年”激励，即科技成果对外转让、许可5次以内按照净收入的15%对研发团队进行奖励；科技成果进行实业化推广后，允许技术核心团队跟投15%；科技成果转化成功投产后，5年内从税后净利润中提取15%进行奖励；因工艺技术优化改进增加的税后净利润提取15%进行奖励；跟投的核心团队人员可延迟5年退休、延迟5年退股。

同时，中国化学工程加强科技人才队伍培育，制定《“一十百千”人才工程规划》，建立科研职级管理序列，畅通科技人才的发展通道，加强领军人才、技术骨干、人才梯队的培养。

“作为国家首批‘创新型企业’，中国化学工程正加大关键技术攻关力度，推动‘技术+产业’一体化发展，不断提升中国化学工程核心竞争力。”刘德辉说。

规划谱新篇 按下改革“快捷键”

“十三五”期间，中国化学工程加快推进国有经济布局优化和结构调整，各项经济指标大幅增长，改革红利持续释放。

数据显示，2020年实现新签合同3080亿元，与2016年相比增长327%，年均增长率43.8%；营业收入1208亿元，与2016年相比增长123%，年均增速22.2%。“十三五”期间，中国化学工程人均创利由2016年的4.9万元提高到2020年的10.6万元，增长116%；人均营业收入由117万元提高到254万元，增长117%。

同时，通过混改、生产经营组织模式改革，逐步培育了一批生产经营一体化的市场竞争主体，推动三级公司数量由145家压减到90家，项目运营成本降低1.5%。

“近年来，我们努力推动‘老树发新枝、新树扎深根’，在化学工程龙头地位持续稳固的同时，基础设施、环境治理等多元业务迅猛发展，海外市场大单不断。”胡永红说。

在波罗的海化工综合体项目上斩获“千亿大单”，参与俄罗斯多个重点项目建设……“十三五”期间，中国化学工程积极参与“一带一路”建设，海外新签合同近3434亿元，较“十二五”时期增长45.7%，占新签合同总量的35%，海外业务带动机电产品等出口达1380亿元。

“‘十四五’期间，我们将大力推动‘十四五’规划及改革三年行动方案执行落地。”刘德辉表示，希望到“十四五”末，具备条件的企业完成混改，国有资本控制力、影响力显著增强，中国特色现代企业制度充分建立，混改企业深度转换经营机制取得明显成效，研发创新成果涌现，中国化学工程发展潜力和水平更上一层楼。

附：“国企改革三年行动”系列报道

中粮集团吕军：创新体制机制 增强国企竞争力

保利集团：放大国有资本功能 做强做优做大国企

以改革创新激发高质量发展动力 开启“新国投”建设新征程

中国建筑：以改革创新书写高质量发展的时代答卷

中国海油：汇聚动能激发活力 助推企业高质量发展

(责编：王连香、吕骞)