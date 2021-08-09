曹韵仪

在多家银行遭减持、八成银行股“破净”的背景下，上海农商行近日启动申购，意味着又一家银行即将登陆A股。今年是银行上市的“大年”，除了上半年已经有3家中小银行成功IPO外，正在排队IPO的中小银行还有十多家，其中农商行是主力军。

但是对银行股而言，近期市场行情并不友好。今年7月，银行板块下跌10.23%，跑输沪深300指数2.32个百分点。按中信一级行业指数排名，居于30个板块第21位。个股方面，7月银行股普遍下跌，仅苏农银行、无锡银行、张家港银行上涨，涨幅分别为4.3%、2.4%、1.5%。平安银行、杭州银行跌幅居前，分别下跌21.8%、18.0%。

在投资者中间出现了两种声音：一种认为“银行股是目前中国股市最具投资价值的”，另一种认为“银行股是绿脑壳，A股涨银行板块不一定涨，但跌起来一定领先”，并认为“银行股已被资金抛弃”。

股东有增持有减持

同花顺数据显示，在33只市净率低于1倍的银行股中，民生银行的最新市净率最低，只有0.37倍；华夏银行、交通银行、北京银行、渝农商行、中信银行与中国银行的市净率低于0.5倍。仅宁波银行、招商银行、瑞丰银行、厦门银行等7只银行股市净率超过1倍。

这样的情况下，多家银行陷入股东减持潮。8月2日，杭州银行、民生银行发布股东减持公告。杭州银行公告称，太平洋人寿拟在2021年8月6日-2022年2月5日内，通过集中竞价或大宗交易方式减持杭州部分股份，合计不超过5930万股（含本数），即不超过其普通股总股本的1%。

民生银行股东中国泛海控制的隆亨资本因触发贷款协议约定，导致民生银行H股被股东减持1.19亿股。

一向重仓持有银行股的险资今年来多次减持，让人不禁想问，银行股怎么了？据统计，目前已有中国人寿、太保寿险、和谐健康、华夏保险、民生人寿等多家险企减持。除杭州银行、民生银行外，今年被减持的还包括农业银行、招商银行等银行股。

对此，独立财经评论员郭施亮曾对《国际金融报》记者指出，一方面与前期银行股涨幅较大有关，包括杭州银行等，去年3月以来涨幅翻倍，故股东减持意愿增加，另一方面可能与部分股东回笼资金因素有关，提升资金利用率。

一面是减持，另一面是增持。上市银行股东纷纷自掏腰包，增持自家股票护价，释放正面信号。比如，郑州银行、邮储银行、张家港行、青农商行等纷纷发布股东增持公告。

在苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金看来，董事、高管、股东增持股票主要有两方面原因：一是看好本行经营前景，认为当前股票价格被低估，增持以获得合理的收益；二是股价低迷，希望通过增持来提振市场信心。

银行股未来表现如何

进入8月，银行股表现会好些吗？

8月5日，上海农商行公布IPO中签率，网上有效申购户数和有效申购股数均创造A股上市银行新股申购记录，受到众多投资者追捧。

目前，银行股二级市场市盈率普遍偏低。行业分析师认为，当前行业动态PB（市净率）处于历史底部空间，银行板块基金仓位仍处于深度低配状态，安全边际高。而上海农商行这样具有高成长价值的优质银行股更易受到投资者青睐。

上海农商行的规模、营业收入在农商行中均处于高位。招股说明书显示，上海农商行本次计划发行股票数9.64亿股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为96.44亿股，网上初始发行数量2.89亿股，网上单一证券账户最高申购数量为28.9万股。

上海农商银行本次发行预计募集资金总额约为85.84亿元，扣除5467.26万元发行费用后，预计募集资金净额为85.29亿元，将全部用于补充该行核心一级资本，提高资本充足率。

“本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率。”公告指出。

同时，上海农商行公告指出，本次发行可能存在上市后股价下跌的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后股价可能下跌，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

登陆A股市场，借力资本市场东风，将进一步推动上海农商行价值提升。从招股书披露的方案看，上海农商银行此次募集资金净额将全部用于补充该行核心一级资本，进一步夯实资本充足水平。

该行表示，募集资金到位后，净资产规模得到大幅增加，上市将满足其各项业务的持续稳健发展和资产规模适度扩张的资本需求，有助于提升竞争水平、促进业务转型、实现长期战略目标。

未来银行股究竟怎么走，能否打破长期低估值的表现？市场认为，8月或迎来一波反弹和配置的机会。

8月即将启动上市银行中报披露，市场普遍关注潜在的中报季业绩催化行情。国信证券研报表示，近期银行板块经历了大幅回调，与基本面好转的趋势背离，我们认为随着银行中报逐步披露，有望催化一轮中报业绩行情。基于基本面好转，加上目前银行板块相对估值仍处于历史较低水平，因此维持行业“超配”评级。

招商证券研报表示，靓丽的中报业绩有望催化银行板块中报行情，短期内优质银行股价有望反弹。当前位置，推荐估值不高且具备长逻辑的零售银行龙头股。

光大证券研报称，下半年，银行股业绩与估值将继续延续“强者恒强”的特征，配置策略为“优质股份行打底+重点城商行博收益增强”。优质股份制银行有可持续的稳定业绩输出能力，拨备相对厚实，二季度业绩自我调节能力强，适合作为底仓品种；江浙等优质区域的城商行明显受益于区域经济环境的改善，通过信贷高增速实现“以量补价”，同时维持了较优质的资产质量。尤其是对于已经发行可转债的银行来说，推动转股的动力更强，其经营表现与业绩释放内在一致性强。

(责编：赵超、陈键)