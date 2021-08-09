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避险情绪上行 债市延续火热

吴林璞
2021年08月09日08:02 | 来源：人民网－国际金融报　
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　　近期，受经济和政策变化影响，债券收益率下行速度有所加快，在降准后市场预期更趋于一致。

　　“目前债券收益率位置大体处于平衡态，收益率已经反映了市场预期的变化。”中航信托宏观策略总监吴照银在接受《国际金融报》记者采访时表示。

　　“一方面，流动性对稳定债市发挥重要作用，近期央行降准更是推动债券收益率下行，债市处于相对有利的政策环境；另一方面，10年期国债收益率已经接近2.8%，继续下行空间有限。”吴照银分析称。

　　吴照银对记者强调，虽然下半年央行可能再度降准置换MLF（中期借贷便利），但这并不意味着货币政策转向。此外，局部疫情导致的避险情绪恐难长期持续，而8月地方债供给也有望反弹。在下半年，信用风险在一定程度上也有加剧的可能。

　　政策边际放松

　　为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。

　　在吴照银看来，此次降准超过投资者意料，但结合一系列的经济金融数据看，又是情理之中的事。

　　首先，二季度以来消费、投资低于预期，去年下半年以来很强劲的出口增速在5月也开始拐弯，不排除下半年增速继续下降的可能。在这种情况下，适度扩张货币也是相机抉择的正常体现。

　　其次，从一年来的货币供给也能看到，在货币增速下滑过快后，有必要调整政策。“去年11月份以来主要货币指标都开始下降，比如社融增速，而M2增速虽然近两个月略有反弹，但整体上仍处于历史低位。”吴照银指出。

　　此外，降准可以替代MLF，减少MLF频繁操作。

　　记者注意到，去年疫情期间，央行下调利率，银银间回购定盘利率FDR001和FDR007均明显下滑。

　　吴照银告诉记者，在疫情期间的宽松措施开始退出的情况下，可以看到货币市场利率也在逐步恢复正常。今年以来，虽然FDR007偶尔突破2.2%的政策利率，但更多时间位于2.2%以下。总体看，当前货币市场利率明显低于2017年、2018年和2019年。

　　接下来怎么走

　　记者注意到，受到经济和政策变化影响，债券收益率下行速度有所加快，在降准后市场预期更趋于一致。

　　吴照银告诉记者，目前债券收益率大体上处于平衡态，继续保持低位运行。央行降准至今，10年期国债收益率已经接近2.8%，恐难继续大幅下行，但上升空间也不大。

　　“首先，央行降准之后，维持MLF和LPR（贷款市场报价利率）利率不变，降息预期落空。”吴照银指出，从央行的表述看，降准是货币政策回归常态后的常规操作，考虑到下半年仍有大量MLF到期，央行再度降准置换MLF的可能性无法排除，但这并不意味着货币政策的转向。

　　其次，受到局部疫情影响，近期市场避险情绪有所上行，引发债券市场走强。“但是，从以往经验看，政府有能力和手段防范和管控疫情，局部疫情并不一定会蔓延或恶化。因此，疫情引发的避险情绪或难持续。”吴照银补充称。

　　此外，吴照银表示，近期票据利率显示银行信贷投放不佳，但下半年受益于基建投资、小微企业信贷等因素，社融和信贷增速大概率触底上行。而地方债供给也有望反弹，从而抑制债市走强。

　　“虽然去年永煤违约对信用债造成重大冲击，但今年上半年新增违约事件并不多，市场信用风险部分好转。”吴照银进一步指出，上半年高等级信用利差前高后低，逐步下行，而低等级信用利差居高不下。

　　展望下半年，吴照银表示，一方面经济下滑或影响企业营收，另一方面在PPI（生产价格指数）较高企业利润受影响的情况下，预计信用事件和数量或将增加。

(责编：赵超、陈键)

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