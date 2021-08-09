王媛媛

作为唯一一家注册地在甘肃省的老牌券商，华龙证券迎来新“掌舵人”。

日前，甘肃省人民政府决定：祁建邦任甘肃金融控股集团有限公司董事长、华龙证券股份有限公司董事长，免去其甘肃省人民政府副秘书长职务。免去陈牧原的甘肃金融控股集团有限公司董事长、华龙证券股份有限公司董事长职务。

2021年过去7个多月，由于到龄退休、工作调整等原因，券商董事长密集变动，变更已超过10家，具体涉及红塔证券、东方证券、国信证券、中天国富证券、广发证券、华宝证券、华龙证券等券商。

“一把手”的人事更迭较为频繁，但行业整体业绩方面未受影响。今年上半年，证券行业业绩再创新高，125家证券公司实现盈利。

华龙证券迎新任董事长

8月4日，甘肃金控官网披露消息，甘肃金控集团和华龙证券近日召开干部大会，宣布甘肃省委省政府关于甘肃金控集团、华龙证券主要领导调整的决定。

会上宣布省委省政府任免决定：祁建邦任甘肃金融控股集团有限公司党委书记、董事长，华龙证券股份有限公司党委书记、董事长。陈牧原不再担任甘肃金融控股集团有限公司党委书记、董事长，华龙证券股份有限公司党委书记、董事长。

甘肃金控成立于2016年，是甘肃省国有金融资本投融资管理中心。2018年依托华龙证券正式运营，由其提供人才、授信等业务。华龙证券董事长的新接任者，此前为甘肃省一名官员。

公开资料显示，祁建邦，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，甘肃定西人，出生地甘肃定西，中央党校大学学历。曾任甘肃省财政厅副厅长、党组成员，省政府副秘书长、办公厅党组成员。2021年7月，任甘肃金融控股集团有限公司董事长、华龙证券股份有限公司董事长。

原董事长陈牧原生于1961年，今年已满60岁，于2018年9月由甘肃省财政厅副厅长职位，调任甘肃金控和华龙证券，兼任两家公司的党委书记和董事长。

陈牧原在离任发言中表示，将牢记省领导嘱托，积极转换角色，立足新岗位，做好参政议政工作，同时继续关心支持金控集团、华龙证券发展。

祁建邦则作了表态发言：将提高站位，保持政治定力，加强学习，提升履职能力；将务实担当，狠抓工作落实，夯基础、强弱项、补短板，聚焦主业、做优品牌等。

发展定位旨在差异化

官网信息显示，华龙证券股份有限公司成立于2001年5月18日，是由甘肃省人民政府组织筹建，经中国证监会批准的综合类全牌照证券经营机构，注册资本63.35亿元。

经过20多年的发展，华龙证券在全国设立了15家分公司和80余家证券营业部。同时，积极构建金融控股集团架构，主发起设立了华商基金管理公司，控股华龙期货股份有限公司，参股甘肃股权交易中心，全资控股金城资本管理有限公司。

2014年，华龙证券启动股份改制；2016年初，实现新三板挂牌，并顺利实施增资扩股；2017年，开启A股上市之路，辅导机构为中信证券。

华龙证券年报显示，2020年公司实现营业收入19.17亿元，同比减少7.61%；净利润5.01亿元，同比大幅增长41.96%。截至2020年末，华龙证券资产总额291.35亿元，净资产151.18亿元。公司整体排名大致在行业中游末的位置。

从华龙证券的营业收入结构来看，经纪业务、自营业务、信用交易业务是其主要的三大收入来源。其中，经纪业务在营收中的占比大致为34%，超过三分之一。

关于经营战略，华龙证券表示，公司将深耕我国西部尤其西北地区业务，服务西北经济发展，并利用多元化股东背景资源开拓全国业务机会；借助我国沿海地区雄厚的人才及资源优势反哺西部，为西部经济发展引入全国市场资源。另一方面，华龙证券将加强对各类新兴产业客户及中小企业客户的服务力度。

关于自身定位，华龙证券的目标，是成为扎根西北、放眼全国，与客户及区域共同成长的综合型上市券商，在业绩规模领先的前提下树立差异化定位和品牌特色。

10余家券商董事长变更

2021年虽只过去7个多月，券商董事长变动家数却已超过10家。具体涉及这些券商：信达证券、财信证券、红塔证券、万联证券、东方证券、国信证券、中天国富证券、广发证券、华宝证券、华龙证券等。

从董事长变更的原因来看，部分是由于到龄退休或内退。7月22日，广发证券发布公告称，因为任职年龄原因，原董事长孙树明申请辞去公司董事长职务，广发证券原总经理林传辉出任董事长。

3月5日，东方证券董事长正式落定，总裁金文忠接棒出任董事长。继2020年10月辞职，在离开工作17年之久的东方证券后，现年60岁的前董事长潘鑫军近日正式加盟睿远基金，出任上海睿远公益基金会理事长。

部分是由于工作调整原因。7月23日，上证债券信息网发布华宝证券董事长、总裁发生变动的公告。华宝证券称，由于工作调整原因，根据董事会决议，选举刘加海为公司董事长，聘任熊伟为公司总裁兼任财务负责人。

4月27日，国信证券董事长何如递交辞职报告，辞去公司一切职务。深圳龙华区副区长张纳沙接任国信证券董事长职务。

1月25日，红塔证券表示，因工作调整原因，李剑波申请辞去董事长职务，接任者为合和集团副总经理李石山。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《国际金融报》记者采访时表示，“因为个人、职业规划等多方面原因，今年有10多家券商董事长发生变动，这个变动数量是比较多的。今年市场成交量大幅下降，但券商整体业务和业绩增长还是不错的。当然，券商行业竞争激烈，董事长能力考核压力较大，频繁变动或也部分来自于行业竞争带来的压力，另外也有一些个人原因，如职业发展规划方面的想法。”

行业上半年业绩创新高

券商“一把手”的人事更迭较为频繁，但行业整体业绩方面未受影响。今年上半年，证券行业业绩再创新高，125家证券公司实现盈利。

7月23日，中证协公布了2021年上半年证券行业经营数据。证券公司未经审计财务报表显示，139家证券公司2021年上半年度共计实现营业收入2324.14亿元，同比增长8.91%。实现净利润902.79亿元，同比增长8.58%。

截至2021年6月30日，139家证券公司总资产为9.72万亿元，净资产为2.39万亿元，分别同比上升21.05%和14.35%，资产规模大幅提升。净资本为1.86万亿元，同比上升11.38%。客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.79万亿元，同比上升9.15%。

从营业收入的构成来看，截至6月30日，证券行业共实现证券投资收益697.88亿元，同比下降0.69%，占营业收入的30.03%。代理买卖证券业务收入580.4亿元，同比增长10.95%，占比24.97%。

受益于上半年市场交投活跃，经纪业务收入取得小幅增长。证券承销与保荐业务和投资咨询业务收入增幅较大，分别同比增长21.13%和20.65%，占比为11.52%和1.03%。

中航证券表示，经纪业务和投资业务仍为券商两大收入来源。投行业务收入占比持续提升。注册制改革提升了券商投行的盈利能力。投资咨询业务收入增速较快，资管业务收入基本与去年同期持平，收入占比进一步下降。行业财富管理和资管业务转型稳步推进。

(责编：赵超、陈键)