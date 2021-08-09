记者 王媛媛

中国奥运健儿在东京捷报频传，高涨的全民体育热情，也将A股体育板块彻底点燃。

受益国务院重磅利好政策刺激，8月4日，A股体育股板块暴涨近5%，创下近期以来最大单日涨幅。

根据《全民健身计划（2021-2025年）》，2025年，全国体育产业总规模将达到5万亿元。分析人士预计，未来五年，全国体育产业总规模有望按照9.2%的复合增速发展。利好健身相关产业链。投资建议关注本土体育服饰品牌龙头、运动鞋服供应链龙头、体育器材、健身食品行业等领域机会。

不过，分析人士也提醒，历年来体育股行情持续性不强，多数属于中短期的波段行情，行业内出现长期牛股概率不高，建议投资者对体育股行情还是保持适度理性。

5万亿“大蓝海”来袭

消息面上，国务院日前印发《全民健身计划（2021-2025年）》（下称《计划》），明确到2025年，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。国内优质体育龙头或迎来重大发展机遇。

根据《计划》要求，相关部门将在健身设施供给、赛事活动组织、健身器材研发制造等领域培育一批“专精特新”中小企业、“瞪羚”企业和“隐形冠军”企业，鼓励有条件企业以单项冠军企业为目标做强做优做大。

那么，当前我国体育产业规模及发展情况如何？

国家统计局最新数据显示，经核算，2019年，全国体育产业总规模（总产出）为2.95万亿元，增加值为1.12万亿元。从名义增长看，总产出比2018年增长10.9%，增加值增长11.6%。

从内部结构看，体育服务业发展势头增强，增加值为7615亿元，在体育产业中所占比重增加到67.7%，超出“半壁江山”。其中，体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理规模最大，增加值为2562亿元，占全部体育产业增加值的比重为22.8%。

随着多项利好政策加持，体育产业在国民经济中的地位或将进一步提升。2019年，国务院印发的《体育强国建设纲要》提出，到2035年，体育产业要发展成国民经济支柱性产业。

国家体育总局副局长李建明表示，经过科学测算，预计到2035年，中国体育产业总量占GDP的比重将达到4%左右。

上市公司业绩层面，柘中股份、雷曼光电、双象股份、信隆健康等多只个股中报同比大幅预增，产业发展活力有所彰显。

“未来五年，全国体育产业总规模有望按照9.2%的复合增速发展。”中信建投证券分析师叶乐说。

利好健身相关行业

相较于2011年发布的《全民健身计划（2011-2015年）》，本次健身计划目标进一步提高：经常参加体育锻炼的人数占比目标从2015年的32%提升至2025年的38.5%；健身中心50%覆盖提升至15分钟健身圈全覆盖；社会体育指导员从100万提升至超300万（每千人拥有2.16名）。

政策加持下，健身人口渗透率有望继续提升。根据三体云动统计，2020年我国大陆地区健身人口渗透率约为5%，而美国和欧洲的健身人口渗透率分别为15.2%和8.1%。对标发达国家，我国健身人口渗透率仍有1.6倍至3倍的增长空间，未来市场广阔。

东莞证券发布研报表示，全民健身风向再起，利好健身相关行业。一是加大全民健身场地的设施完善和器材补给，有望推高国内健身器材的需求，有利于健身器材行业进一步发展。二是合适的健身设备可以使得健身运动事半功倍。体育锻炼人数增加将使得运动者所需的运动装备需求上升，促进运动服饰、运动鞋、鞋套、运动护具、放松恢复工具、导汗带等专业健身装备的销售。三是随着科学健身运动的兴起和发展，辅助健身效果的运动营养食品也随之发展。健身人口的增加，需要进行蛋白粉类运动营养食品补给的人数也将增加，从而带动运动营养食品行业的持续发展。

国产品牌崛起正当时

未来两年，我国进入体育大赛密集期。欧洲杯、奥运会等重要赛事均在今年举办，2022年将进行北京冬奥会、卡塔尔世界杯等赛事，2023年将在国内举办足球亚洲杯。而这些体育大赛的密集举办，将提升国民体育运动热情，并持续拉动下游体育消费市场。

渤海证券认为，此次《计划》的推出将对体育产业形成持续利好，以全民健身为核心的规划将引发体育产业进入稳步发展期，结合2020-2023年间是国际国内体育赛事密集期，长期看好我国体育产业的发展。

“体育产业正处于最好的黄金十年，无论在政策支持力度，还是在社会资本投入热情，亦或是体育创业热情，都处于历史最佳时点。”中泰证券表示。

体育消费迎来黄金时代，国产品牌崛起正当时。浙商证券认为，政策支持催化下，板块将迎来中长期优质发展机遇，我国体育相关可选消费品迎来黄金时代。建议关注如下标的：一是本土体育服饰品牌龙头，如安踏体育、李宁、特步国际等；二是运动鞋服供应链龙头，如申洲国际、华利集团；三是体育器材领域，如舒华体育；四是健身食品行业，如西王食品、康比特等。

长期牛股概率不高

那么，体育板块后续强势能否持续？

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示，“体育股受到政策影响走强，但历年来体育股行情的持续性不强，多数属于中短期的波段行情、中短期机会，行业内出现长期牛股概率不高，对体育股行情还是保持适度理性。”

截至8月6日，今年以来，Wind体育指数下跌4.89%，明显跑输大盘。新冠疫情等因素对体育产业的冲击同时存在。

郭施亮建议，文教休闲、健身器材、体育赛事等领域迎机会，但全民健身计划属于中长期规划，政策层面吹暖风后，仍需要打开市场空间与占领市场份额，逐渐反映在上市公司利润层面仍需要一个过程。体育股短期大涨之后，投资者需要多一些理性，不宜盲目乐观。

泰石投资董事总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时则表示，我国体育产业起步时间不长，很多盈利模式尚在探索之中。虽然过去没出长期牛股，但是待业务模式完善之后依托巨大的市场空间，未来很有可能出现长期牛股。

在韩玮看来，智能化运动器材、智能化运动服饰和运动场馆数字化领域都值得长期投资布局。

(责编：赵超、陈键)