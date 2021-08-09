杨紫薇

又一家“千亿级”上市公司加入了分拆上市的“队伍”。

近日，科大讯飞股份有限公司（下称“科大讯飞”）发布公告称，筹划分拆控股子公司安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司（下称“讯飞医疗”）上市。本次分拆上市完成后，公司仍将维持对讯飞医疗的控股权。

加入分拆行列

公告指出，根据科大讯飞总体战略布局，鉴于控股子公司讯飞医疗的发展，为推动讯飞医疗加快产品和服务的开发迭代、抓住市场机遇实现业务的快速增长，公司审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》，董事会同意筹划公司控股子公司讯飞医疗分拆上市事项。

本次分拆上市完成后，公司仍将维持对讯飞医疗的控股权。

据悉，讯飞医疗目前的经营范围覆盖了医疗领域技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，二类、三类医疗器械研发、制造与销售，以及计算机系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务等多个方面。

截至公告发布日，母公司科大讯飞持有公司51%的股权，系控股股东；同时，安徽科讯创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股19.18%，合肥正昇信息科技合伙企业（有限合伙）持有18.55%的股权，科大讯飞创始人之一的胡国平持股7.37%；其余股东还包括深圳市天正投资有限公司（持股3%）、海南耘通股权投资合伙企业（有限合伙）（持股1%）。

对此，香颂资本执行董事沈萌曾在接受记者采访时表示，“医疗概念是当前的热门，而且讯飞医疗与科大讯飞的主业较为独立，或符合分拆的要求，可以借助市场关注、更好体现业务板块的价值。”

科大讯飞表示，公司控股子公司讯飞医疗分拆上市事项符合公司战略布局，有利于进一步提升讯飞医疗的盈利能力及综合竞争能力，符合公司的战略规划和长远发展。

上市公司还提示称，本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，项目实施尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆上市方案的正式批准、取得中国证监会的核准、履行证券交易所及相关有权部门的审核程序等。

分拆背后

智慧医疗业务系近年来科大讯飞重点布局的赛道之一。

2016年5月，公司成立控股子公司讯飞医疗。记者了解到，讯飞医疗旗下的主要产品包括“云医声”、“健康海西”、“云医声佳木斯定制版”等，其中云医声系借助科大讯飞的语音识别、语音搜索、人脸声纹识别技术，打造的一款专为医疗领域打造的住院医护移动工作站。

据介绍，云医声可在各诊疗环节调取患者的医嘱、病历、护理记录、检验结果、检查报告等信息；同时利用智能语音识别技术，可将医生说出来的医嘱直接记录整理成电子病历。

天眼查信息显示，讯飞医疗自成立以来共获得了4轮融资。

2016年，科大讯飞投资设立公司，次年科讯投资对其加注；2019年，公司首次引入了外部投资者，招商资本以6000万元受让了公司的部分股权；2020年9月，鸿道投资也作为投资者入股，具体交易金额暂未披露。

有消息称，2019年的这次融资对应讯飞医疗的投后估值为20亿元。

那么，布局智慧医疗业务五年多以来，这一成效如何？

记者发现，2018年至2020年，智慧医疗业务分别产生收入7525.11万元、1.85亿元、3.13亿元，近三年来在不断增加。据介绍，科大讯飞的医疗业务主要有三个项目，包括智慧医院服务（如提供门诊/住院语音电子病历等服务）；智医助理（面向基层医疗机构的辅诊机器人）；人工智能辅助诊疗平台（提供人工智能在线诊疗服务）等。

业内人士认为，近年来AI（人工智能）赋能了医疗更多新场景，吸引了众多公司纷纷布局这一赛道。

华安证券在研报中指出，短期来看，中国医疗信息化产业保持双位数的稳健增长，未来空间广阔。目前，美国智慧医疗市场约占全球市场份额的80%；相比之下，中国智慧医疗的投入占医院收入的比例仅有0.5%，长期产业存十倍潜在增长空间。

不过，从占比来看，这一业务仍在公司总收入中占的比重较低。

2020年，科大讯飞实现营业收入130.25亿元，同比增长29.23%；归属母公司股东净利润为13.64亿元，较此前同期增长了66.48个百分点。其中，智慧医疗业务仅贡献了2.4%的收入，占公司收入“大头”的业务系公司另一个重点布局的智慧教育领域（教育领域占比32.14%），以及信息工程业务（13.62%）和开放平台业务（14.75%）。

“分拆上市后可以让医疗板块获得更多资金、更好独立发展，减少科大讯飞对相关业务的投入，同时从价值角度为股东带来更多潜在价值的释放。”沈萌认为。

如今作出分拆讯飞医疗上市的决定后，科大讯飞能给资本市场多少想象的空间？记者将对此持续关注。

(责编：赵超、陈键)